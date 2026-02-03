“No hay un argumento técnico, hay un argumento político”: dura denuncia de ATE por el IPC

El delegado de ATE en el INDEC, Raúl Llaneza, cuestionó este lunes la decisión del Gobierno nacional de no aplicar las nuevas ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y advirtió que la medida afecta la independencia y la credibilidad del organismo estadístico, en declaraciones radiales.

En diálogo con Radio Punto a Punto, Llaneza afirmó que la decisión oficial generó un fuerte malestar entre los trabajadores del organismo. “La verdad, estoy consternado y con un grado de estupor frente a la decisión del Gobierno”.

En ese marco, sostuvo que las propias declaraciones de los funcionarios dejan al descubierto el trasfondo de la medida. “Nada más oportuno que los dichos del ministro que desnudó una decisión política que le da la espalda a la independencia de un instituto que claramente no la tiene”.

El referente sindical recordó que desde ATE vienen reclamando desde hace años que el INDEC sea autónomo del poder político. “No solamente ATE en el INDEC reclama la independencia de nuestro instituto del gobierno de turno; hoy, y después del 2008, depende directamente del ministro de Economía nuestro organismo”.

Según advirtió, la decisión de frenar la actualización metodológica impacta de lleno en la credibilidad del instituto. “Una decisión del ministro, avalada por el actual presidente Javier Milei, da por tierra la confiabilidad o credibilidad que nuestro organismo vino recuperando desde la salida de Guillermo Moreno”.

“No hay una gran diferencia”.

Como ejemplo, mencionó las proyecciones privadas y otras mediciones oficiales. “Ayer emitieron un informe, una proyección de la Universidad Di Tella. Nadie hace suponer que la Universidad Di Tella sea un conglomerado de ‘cucas’ y comunistas, todo lo contrario”.

También recordó que el propio ministro de Economía anticipó públicamente el nivel del dato. “Lo dijo el ministro: el dato va a rondar el 2,5%”.

El dirigente señaló que el Gobierno ya había anunciado que iba a avanzar con el nuevo esquema. “Guillermo Francos dijo en noviembre del año pasado que se iban a utilizar las nuevas ponderaciones. Después, Marco Lavagna dijo que en enero se arranca porque tenemos el año 2025 como año base. Ahora, nada de eso pasó”.

Y agregó: “Ayer te dicen desde el Gobierno: ‘no era el momento para utilizar el nuevo IPC, las nuevas ponderaciones’”. En ese sentido, fue categórico: “No hay un argumento técnico, acá hay un argumento político”.

Finalmente, insistió en que el problema de fondo es institucional. “Nuestro organismo debería ser independiente, no solamente del ministro de Economía, sino independiente de todos los gobiernos”.