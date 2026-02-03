Medicamentos en Córdoba: subieron 2,24% en un mes y el mayor impacto vuelve a estar en los remedios de uso cotidiano

Los precios de los medicamentos volvieron a subir y el impacto se siente, sobre todo, en los productos de uso cotidiano. Según el informe mensual del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, al que accedió Perfil Córdoba, los precios de los medicamentos aumentaron en promedio 2,24% durante el último mes. La suba se concentró especialmente en los remedios de venta libre, los más utilizados por la población.

Del total de productos analizados, 9.716 registraron aumentos, con una suba promedio del 2,99%, mientras que solo 32 medicamentos mostraron bajas, con una disminución promedio del 7,17%.

Si se considera el conjunto de medicamentos que modificaron su precio durante el mes, el incremento promedio fue del 2,95%, calculado sobre 9.748 productos.

Así, la suba no es un hecho aislado. En términos interanuales, los medicamentos ya acumulan un aumento promedio del 25,93%, lo que consolida una tendencia sostenida que golpea de manera directa el bolsillo de los hogares.

Además del ritmo de los aumentos, el informe expone una fuerte dispersión de precios. En los medicamentos de venta libre, el valor promedio se ubica en $20.409,19, con precios que van desde $127,36 hasta $362.434,64. En el caso de los medicamentos bajo receta, el precio promedio asciende a $187.189,73, con valores mínimos de $166,84 y un máximo que llega a $72.112.993,39, correspondiente a tratamientos de alta complejidad.

Venta libre: el segmento que más se acelera

El impacto es mayor en los medicamentos que forman parte de las compras habituales. En el segmento de venta libre, el aumento general mensual fue del 2,20%, sobre un total de 2.214 productos.

Sin embargo, al observar únicamente los medicamentos que efectivamente aumentaron su precio, la suba resulta mucho más marcada: 1.251 productos registraron incrementos, con un promedio del 4,03%.

Si se consideran todos los medicamentos de venta libre que modificaron su valor durante el mes, el aumento promedio fue del 3,85%, calculado sobre 1.266 productos. En contraste, 15 medicamentos mostraron bajas, con una disminución promedio del 11,58%.

A nivel interanual, este segmento acumula una suba del 24,21%. La aceleración de los medicamentos sin receta impacta de lleno en jubilados, adultos mayores y personas que deben afrontar gastos frecuentes en analgésicos, antiinflamatorios, tratamientos leves y productos de uso cotidiano, que suelen comprarse sin cobertura y al contado.

Bajo receta: subas más moderadas, pero valores difíciles de afrontar

En el segmento de medicamentos bajo receta, que reúne 10.642 productos, el aumento general mensual fue del 2,25%.

Dentro de este grupo, 8.465 medicamentos registraron subas, con un incremento promedio del 2,83%, mientras que 17 productos mostraron bajas, con una disminución promedio del 3,27%. Por otro lado, en términos interanuales, este segmento acumula un incremento del 26,30%, por encima del promedio general.

Aunque el ritmo de los aumentos resulta levemente menor que en los medicamentos de venta libre, el nivel de precios de los tratamientos bajo receta continúa siendo una barrera de acceso para miles de pacientes que dependen de terapias prolongadas y de alto costo.