Aunque la ley cambió hace 10 años, en Córdoba el 85% de los bebés sigue llevando primero el apellido del padre

En la ciudad de Córdoba, durante enero de 2026, el 85% de los recién nacidos fueron inscriptos con el apellido del padre, pese a que la legislación vigente permite desde hace una década definir libremente el orden de los apellidos al momento del nacimiento.

El dato surge de un informe oficial del Registro Civil al que accedió Perfil Córdoba, elaborado a partir del análisis de 1.278 actas de nacimiento registradas en el organismo central.

Predominio paterno y mínima elección real del apellido materno

Del total de inscripciones analizadas, 603 bebés fueron registrados únicamente con el apellido paterno, mientras que 487 llevaron primero el apellido del padre y luego el de la madre.

En contraste, apenas 46 inscripciones ubicaron en primer lugar el apellido materno y luego el paterno.

Sin embargo, durante enero, solo se registraron 140 inscripciones con apellido materno único. Y en 136 de esos casos no se identificó al padre al momento del registro, por tratarse de madres solteras.

Es decir, solo cuatro nacimientos en toda la ciudad fueron inscriptos voluntariamente con apellido materno único con presencia del padre.

Así, cuando se opta por utilizar ambos apellidos como una salida intermedia, la decisión vuelve a reproducir el patrón tradicional: la enorme mayoría de los dobles apellidos mantiene al paterno en primer lugar.

La brecha entre la ley y la práctica social

Para el organismo, la explicación no se encuentra en la normativa, que desde 2015 habilita la libre elección, sino en factores culturales profundamente arraigados. Durante más de un siglo, la legislación argentina priorizó de manera exclusiva el linaje paterno, un esquema que aún hoy sigue operando como referencia automática al momento de inscribir a un hijo.

A ese peso histórico se suma un componente social que continúa condicionando las decisiones familiares. Persisten los prejuicios que asocian que un niño lleve primero el apellido de la madre con la ausencia del padre o con situaciones de conflicto, lo que desalienta el uso de esa alternativa.

Desde el Registro Civil advierten, además, que todavía existe un fuerte desconocimiento sobre los derechos que incorporó la reforma.

“Respetamos la autonomía de voluntad de los padres sea por costumbre o tradición, no obstante, somos testigos que un sector de la población que no conoce la legislación posterior a la reforma y las opciones que tiene”, señaló a Perfil Córdoba José Francisco Olmos, director del Registro Civil.

Y agregó: "Aquí nos encargamos de informarle de manera completa, pero si no existe un conocimiento o decisión previa en base a información completa la decisión puede ser limitada. En un Estado de Derecho, donde la ley se presume conocida, en este caso puntual todavía existe un gran desconocimiento y abordar estos temas ayudan a difundir derechos”.