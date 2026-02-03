Ismael Bermúdez: “Es una manipulación abierta del índice de inflación”

El periodista Ismael Bermúdez aseguró que hay “una manipulación abierta del índice de inflación” al analizar la reciente crisis institucional generada por la salida del director del Indec Marco Lavagna.

“Manipulación del Indec”

"Desde hace varios años el Indec venía prometiendo actualizar la medición de inflación porque estaban utilizando una metodología del año 2004-2005. Ya habían hecho un relevamiento de la distribución del gasto de los hogares en 2017-2018 y querían actualizarla por esa nueva metodología y desde el gobierno no le daban el visto bueno”, explicó el economista.

“¿Por qué motivo? Porque con la nueva medición estaba arrojando índices de inflación más altos por los cambios tecnológicos y los cambios que hubo en los precios y en las tarifas de los servicios públicos que tienen una mayor ponderación”, en agregó en declaraciones al programa “Punto y Aparte” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7 FM).

Además señaló que “la luz, el gas, agua, prepaga, expensas, transporte, todo eso aumentó muchísimo más y tiene, por lo tanto, un peso mayor en el gasto de los hogares y eso se estaba reflejando con una mayor inflación”.

Bermúdez relató que “como al gobierno no le convenía aparecer con una inflación más alta, directamente le estaban prohibiendo al Indec implementar esa nueva medición”.

“Hasta que parece ser que Lavagna se cansó y en octubre dijo 'arrancamos en enero', con la medición de enero que se tendría que informar ahora la semana próxima", precisó en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

"Hicieron la medición de enero y parece ser que Caputo llamó y dijo cómo viene la mano y le dijeron, 'mirá, arranca con un tres. Ah, no, no puede ser, no puede ser. Tenemos que mostrar un índice más bajo. Este, bueno, no, nosotros largamos el nuevo índice. Entonces, este lo debe haber conversado con el presidente y le dijeron a Lavagna, no podés implementar el nuevo índice. Y lo pusieron contra la pared y no le quedó otra alternativa que renunciar", prosiguió Bermúdez.

"No quieren actualizarlo"

“Ese es el motivo y no hay otro. Pagando el costo político. La credibilidad del Indec ahora va a ser totalmente cuestionada después de tantos años que costó remontar la credibilidad, después de los desmanejos, y de las manipulaciones y el intervencionismo que hubo durante el gobierno kirchnerista”, enfatizó el analista.

Por último sostuvo que “no quieren actualizarlo, pero por las implicancias que tiene, no es por una discusión teórica".

“Acá se juegan cosas muy importantes como aumentos efectivos que le corresponderían a jubilados, asalariados, y la propia credibilidad de los datos macroeconómicos. ” cerró Bermúdez.