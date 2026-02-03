Quinteros: "A los 13 años se puede comprender claramente la criminalidad de los hechos"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se mostró a favor de reformar el régimen penal juvenil ya que "a los 13 años se puede comprender claramente la criminalidad de los hechos" delictivos.

Cardenal Rossi sobre la baja de imputabilidad de adolescentes: "Es triste tener que castigar en vez de contener"

Edad de imputabilidad

"Creo que hay que bajar la edad de imputabilidad y después hacer un tratamiento penal juvenil en el medio para ver cómo atendemos esas situaciones durante la resocialización o en todo caso el encierro de los menores que cometan delitos de extrema gravedad”, agregó en declaraciones al programa “Punto y Aparte” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7 FM).

“Yo también estoy convencido de que independientemente de que tenga 14 años, a los 13 también se puede comprender claramente la criminalidad de sus hechos", remarcó el funcionario.

Aunque advirtió que la medida por sí sola no resolverá la problemática de fondo y reclamó un debate legislativo sincero sin especulaciones políticas.

"La baja de imputabilidad por sí sola no va a resolver un problema que es mucho más profundo. Nosotros queremos bajar la edad a 13 o 14 años y la pregunta que también nos tenemos que hacer es cómo hacemos para que un menor no llegue a los 13, 14 años con un arma en la cintura entrando a robar y dispuesto a todo”, expresó Quinteros.

“La mejor manera de combatir el delito y el delito de menores es con educación", evaluó en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

Además brindó datos estadísticos sobre la ciudad de Córdoba para dimensionar la participación juvenil en hechos delictivos durante los últimos periodos.

Jueza cordobesa: "La Corte ha vuelto a ratificar que la madurez emocional de un adolescente no es la misma que la de un adulto"

Régimen penal juvenil

"En el primer año (de gestión provincial, 2024) fue un 10% la participación de menores y en el 2025 el 8%. Esto significa que evidentemente la presencia de menores es importante. Quizás la presencia de menores en delitos muy graves no lo es, pero esto no es una cuestión que se debe manejar con estadística, sino con sentido común”, analizó.

“Yo espero sinceramente que nuestros senadores y diputados sobre todo los de Córdoba que son los que nos representan, que les encanta dar debate por micrófono de medios, que usen el micrófono del lugar en que le pagan para usarlo que es el recinto legislativo”, cuestionó el ministro.

Al ser consultado sobre las condiciones de detención y el destino de los adolescentes, Quinteros aclaró que la nueva normativa contempla estructuras diferenciadas para evitar el contacto con delincuentes adultos: "Son establecimientos que están preparados en la que no se pueden cruzar con mayores, no puede haber entrecruzamiento entre delitos este penados mayores y penados con el nuevo régimen penal”.

“Por supuesto que habla de distintas fases, habla de de topes máximos de penas para delitos graves", cerró Quinteros.



JMP