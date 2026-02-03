El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero

Este martes 3 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.470 pesos y cotiza a 1.420 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.420.

- Venta: $1.470.

Dólar Blue

- Compra: $1.434

- Venta: $1.465.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.449,49 para la compra, y $1.453,03 para la venta.

Este martes 3 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.420.

- Venta: $1.480.

BBVA

- Compra: $1.425.

- Venta: $1.475.

ICBC

- Compra: $1.405.

- Venta: $1.465.

Banco Supervielle