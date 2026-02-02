Mina Clavero reunió a más de 4.500 personas en el multitudinario show de Los Tekis

Más de 4.500 personas disfrutaron del show de Los Tekis en el Anfiteatro Municipal de Mina Clavero, en una jornada que combinó música en vivo, tradición cultural y una amplia convocatoria de vecinos y turistas. La presentación se realizó durante la noche del fin de semana y formó parte de la programación cultural de verano de la ciudad, con el objetivo de ofrecer espectáculos de calidad y accesibles para toda la comunidad.

La reconocida banda jujeña hizo cantar y bailar al público en una verdadera fiesta popular, marcada por el color, la energía del carnaval y la participación de familias, visitantes y residentes. El evento reafirmó al anfiteatro como uno de los principales espacios culturales de Mina Clavero durante la temporada turística.

La jornada comenzó con el paso de la Comparsa Oficial de Jujuy por el centro de la ciudad, que anticipó el clima festivo de la noche. Luego subieron al escenario las bandas Después Te Digo, Wara, Nuevo Rumbo y Coroico, que acompañaron la previa del espectáculo principal con propuestas musicales diversas.

Desde el municipio destacaron la importancia de seguir impulsando encuentros culturales que fortalezcan la identidad local y promuevan el turismo.

La agenda cultural de Mina Clavero continuará el próximo 14 de febrero con la presentación de Los Nocheros en el Anfiteatro Municipal, en un show especial por el Día de los Enamorados. La propuesta busca mantener una programación activa durante toda la temporada estival.