Preocupación en Talleres: se lesionó Diego Valoyes

En barrio Jardín no lo pueden creer. Es que la derrota de Talleres ante Platense dejó algo más que un resultado adverso. Trajo una noticia preocupante para el futuro inmediato.

¿El motivo? Diego Valoyes sufrió una lesión muscular. Es un duro golpe para el equipo de Carlos Tévez. El delantero colombiano padeció una sobrecarga en el aductor.

Valoyes había vuelto a sumar minutos en su regreso al club. Ingresó en el segundo tiempo y mostró buenos pasajes. Sin embargo, terminó el partido con molestias físicas.

La lesión lo marginará de las canchas por unas tres semanas. Su ausencia es una mala noticia para Talleres. Se perderá el debut en Copa Argentina y varios partidos del torneo local.

El colombiano no estará ante Argentino de Merlo, y quizás se pierda los juegos ante: Lanús, Gimnasia de Mendoza ni Rosario Central. Una baja sensible en un momento clave para el 'Matador'.

