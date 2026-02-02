Cosquín Rock 2026 ya tiene grilla oficial: horarios y escenarios confirmados

Cosquín Rock 2026 dio a conocer las grillas completas con horarios y escenarios para sus dos jornadas, que se realizarán el sábado 14 y domingo 15 de febrero, confirmando más de un centenar de artistas distribuidos en múltiples espacios del predio. El festival volverá a ofrecer una propuesta diversa, con figuras consagradas, nuevos talentos y espectáculos simultáneos durante todo el fin de semana.
Sábado 14
Tendrá como principales protagonistas en el Escenario Norte:
- - Kill Flora – 14.30
- - Eruca Sativa – 15.20
- - El Zar – 16.30
- - Turf – 17.50
- - Dillom – 19.30
- - Babasónicos – 21.20
- - Lali – 23.20
- - Los Caligaris – 00.40
En el Escenario Sur se presentarán:
- - Fantasmagoría – 14.30
- - La Mississippi – 15.20
- - Emi – 16.30
- - Cruzando el Charco – 17.50
- - Ciro y Los Persas – 19.40
- - La Vela Puerca – 21.40
- - Las Pelotas – 23.20
- - Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros – 00.40
Córdoba lidera el verano con 3,5 millones de turistas y ocupaciones de hasta 97% en los principales destinos
El Escenario Boomerang reunirá a artistas como:
- - Microtul – 14.10
- - 1915 – 14.50
- - Un Muerto Más – 15.40
- - Girl Ultra – 16.30
- - Hermanos Gutiérrez – 17.20
- - Indios – 18.20
- - Estelares – 19.20
- - Abel Pintos – 20.40
- - La Franela – 21.50
- - Coti – 23.10
- - Amigos de Artistas – 00.30
La Casita del Blues contará con propuestas como:
- - Golo’s Band – 14.15
- - Los Mentidores – 15.05
- - Las Witches – 15.55
- - Le Dracs – 16.50
- - Perro Suizo – 17.45
- - Misty Soul Choir – 18.40
- - Tango & Roll – 19.35
- - Wayra Iglesias – 20.30
- - Los Espíritus – 21.25
- - Piti Fernández – 22.30
- - Les Diabolettes – 23.35
Alta Gracia se prepara para vivir la 37° edición del Encuentro de Colectividades
La Plaza Electronic Stage sumará:
- - Claudio Ricci – 16.00
- - Valentín Huedo B2B Bruz – 17.00
- - Lehar B2B Santiago García – 19.00
- - Sora – 21.00
- - Arkadyan – 22.30
Escenario Sorpresa incluirá presentaciones especiales.
Domingo 15
El Escenario Norte estará encabezado por:
- - Sofi Mora – 14.30
- - Blair – 15.20
- - Gauchito Club – 16.30
- - Bándalos Chinos – 17.50
- - Fito Páez – 19.10
- - Airbag – 20.55
- - YSY A – 23.00
- - Caras Extrañas – 00.20
En el Escenario Sur se destacan:
- - Ainda – 14.20
- - Kapanga – 15.10
- - Pappo x Juanse – 16.25
- - El Plan de la Mariposa – 17.45
- - Divididos – 19.40
- - Trueno – 21.30
- - Guasones – 23.10
- - Louta – 00.50
Se separan, rehacen su vida y recién seis años después se divorcian: así se rompe una pareja en Córdoba
El Escenario Montaña contará con shows de:
- - Renzo Leali – 14.30
- - Beats Modernos – 15.00
- - Gustavo Cordera – 15.50
- - Los Pericos – 17.00
- - Silvestre y La Naranja – 18.30
- - Morat – 20.20
- -Las Pastillas del Abuelo – 22.20
- - Peces Raros – 00.00
- - Mariano Mellino – 01.00
- - Franky Wah – 02.00
El Escenario Paraguay presentará artistas internacionales como:
- - Wanda Jael – 14.20
- - T&K – 15.10
- - Malamdro – 16.10
- - Gauchos of the Pampa – 17.20
- - Devendra Banhart – 18.20
- - Dum Chica – 19.30
- - Marky Ramone – 20.30
- - David Ellefson – 21.35
- - CTM – 22.35
- - Six Sex – 23.35
- - El Club de la Serpiente – 00.45
En el escenario La Casita del Blues
- - Rosy Gomeez – 14.15
- - Labios de Sal – 15.05
- - Rudy – 15.55
- - Bulldozer Blues Band – 16.50
- - Cordería’s Blues – 17.45
- - Grasshopper’s – 18.40
- - Gisa Londero & Toyo Bagoso – 19.35
- - Crystal Thomas & Luca Giordano – 20.40
- - Nina Portela – 21.45
- - Xime Monzón – 22.40
- - Loretta Sorbello – 23.35
UEPC advierte que al menos 250 escuelas de Córdoba todavía necesitan obras, a días del inicio de clases
La Plaza Electronic Stage
- - Lourdes Lourdes – 16.00
- - Glauco Di Mambro – 17.00
- - Brigado Crew – 18.00
- - Deer Jade – 19.30
- - Franky Wah – 21.00
- - Kölsch – 22.30
- - Matías Tanzmann – 00.00
En el escenario Sorpresa
- - Golden Floyd – 15.50
- - Artista sorpresa – 17.10
- - Agarrate Catalina – 22.20
Cosquín Rock: lugares alternativos para alojarse y cómo llegar al festival
Con esta grilla confirmada, Cosquín Rock 2026 se prepara para dos jornadas intensas de música en vivo, con múltiples escenarios en simultáneo y una programación que vuelve a posicionar al festival como uno de los eventos más importantes del calendario cultural argentino.