Cosquín Rock 2026 ya tiene grilla oficial: horarios y escenarios confirmados

Cosquín Rock 2026 dio a conocer las grillas completas con horarios y escenarios para sus dos jornadas, que se realizarán el sábado 14 y domingo 15 de febrero, confirmando más de un centenar de artistas distribuidos en múltiples espacios del predio. El festival volverá a ofrecer una propuesta diversa, con figuras consagradas, nuevos talentos y espectáculos simultáneos durante todo el fin de semana.

Sábado 14

Tendrá como principales protagonistas en el Escenario Norte:

- Kill Flora – 14.30

- Eruca Sativa – 15.20

- El Zar – 16.30

- Turf – 17.50

- Dillom – 19.30

- Babasónicos – 21.20

- Lali – 23.20

- Los Caligaris – 00.40

En el Escenario Sur se presentarán:

- Fantasmagoría – 14.30

- La Mississippi – 15.20

- Emi – 16.30

- Cruzando el Charco – 17.50

- Ciro y Los Persas – 19.40

- La Vela Puerca – 21.40

- Las Pelotas – 23.20

- Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros – 00.40

El Escenario Boomerang reunirá a artistas como:

- Microtul – 14.10

- 1915 – 14.50

- Un Muerto Más – 15.40

- Girl Ultra – 16.30

- Hermanos Gutiérrez – 17.20

- Indios – 18.20

- Estelares – 19.20

- Abel Pintos – 20.40

- La Franela – 21.50

- Coti – 23.10

- Amigos de Artistas – 00.30

La Casita del Blues contará con propuestas como:

- Golo’s Band – 14.15

- Los Mentidores – 15.05

- Las Witches – 15.55

- Le Dracs – 16.50

- Perro Suizo – 17.45

- Misty Soul Choir – 18.40

- Tango & Roll – 19.35

- Wayra Iglesias – 20.30

- Los Espíritus – 21.25

- Piti Fernández – 22.30

- Les Diabolettes – 23.35

La Plaza Electronic Stage sumará:

- Claudio Ricci – 16.00

- Valentín Huedo B2B Bruz – 17.00

- Lehar B2B Santiago García – 19.00

- Sora – 21.00

- Arkadyan – 22.30

Escenario Sorpresa incluirá presentaciones especiales.

Domingo 15

El Escenario Norte estará encabezado por:

- Sofi Mora – 14.30

- Blair – 15.20

- Gauchito Club – 16.30

- Bándalos Chinos – 17.50

- Fito Páez – 19.10

- Airbag – 20.55

- YSY A – 23.00

- Caras Extrañas – 00.20

En el Escenario Sur se destacan:

- Ainda – 14.20

- Kapanga – 15.10

- Pappo x Juanse – 16.25

- El Plan de la Mariposa – 17.45

- Divididos – 19.40

- Trueno – 21.30

- Guasones – 23.10

- Louta – 00.50

El Escenario Montaña contará con shows de:

- Renzo Leali – 14.30

- Beats Modernos – 15.00

- Gustavo Cordera – 15.50

- Los Pericos – 17.00

- Silvestre y La Naranja – 18.30

- Morat – 20.20

-Las Pastillas del Abuelo – 22.20

- Peces Raros – 00.00

- Mariano Mellino – 01.00

- Franky Wah – 02.00

El Escenario Paraguay presentará artistas internacionales como:

- Wanda Jael – 14.20

- T&K – 15.10

- Malamdro – 16.10

- Gauchos of the Pampa – 17.20

- Devendra Banhart – 18.20

- Dum Chica – 19.30

- Marky Ramone – 20.30

- David Ellefson – 21.35

- CTM – 22.35

- Six Sex – 23.35

- El Club de la Serpiente – 00.45

En el escenario La Casita del Blues

- Rosy Gomeez – 14.15

- Labios de Sal – 15.05

- Rudy – 15.55

- Bulldozer Blues Band – 16.50

- Cordería’s Blues – 17.45

- Grasshopper’s – 18.40

- Gisa Londero & Toyo Bagoso – 19.35

- Crystal Thomas & Luca Giordano – 20.40

- Nina Portela – 21.45

- Xime Monzón – 22.40

- Loretta Sorbello – 23.35

La Plaza Electronic Stage

- Lourdes Lourdes – 16.00

- Glauco Di Mambro – 17.00

- Brigado Crew – 18.00

- Deer Jade – 19.30

- Franky Wah – 21.00

- Kölsch – 22.30

- Matías Tanzmann – 00.00

En el escenario Sorpresa

- Golden Floyd – 15.50

- Artista sorpresa – 17.10

- Agarrate Catalina – 22.20

Con esta grilla confirmada, Cosquín Rock 2026 se prepara para dos jornadas intensas de música en vivo, con múltiples escenarios en simultáneo y una programación que vuelve a posicionar al festival como uno de los eventos más importantes del calendario cultural argentino.