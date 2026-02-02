Perfil
14 Y 15 DE FEBRERO

Cosquín Rock 2026 ya tiene grilla oficial: horarios y escenarios confirmados

La organización difundió la programación completa de las dos jornadas del festival, con más de cien artistas distribuidos en múltiples escenarios y una agenda que combina rock, pop, electrónica, folklore urbano y propuestas internacionales.

Cosquín Rock 2026 dio a conocer las grillas completas con horarios y escenarios para sus dos jornadas, que se realizarán el sábado 14 y domingo 15 de febrero, confirmando más de un centenar de artistas distribuidos en múltiples espacios del predio. El festival volverá a ofrecer una propuesta diversa, con figuras consagradas, nuevos talentos y espectáculos simultáneos durante todo el fin de semana.

Sábado 14

Tendrá como principales protagonistas en el Escenario Norte:

  • - Kill Flora – 14.30
  • - Eruca Sativa – 15.20
  • - El Zar – 16.30
  • - Turf – 17.50
  • - Dillom – 19.30
  • - Babasónicos – 21.20
  • - Lali – 23.20
  • - Los Caligaris – 00.40

En el Escenario Sur se presentarán:

  • - Fantasmagoría – 14.30
  • - La Mississippi – 15.20
  • - Emi – 16.30
  • - Cruzando el Charco – 17.50
  • - Ciro y Los Persas – 19.40
  • - La Vela Puerca – 21.40
  • - Las Pelotas – 23.20
  • - Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros – 00.40

El Escenario Boomerang reunirá a artistas como:

  • - Microtul – 14.10
  • - 1915 – 14.50
  • - Un Muerto Más – 15.40
  • - Girl Ultra – 16.30
  • - Hermanos Gutiérrez – 17.20
  • - Indios – 18.20
  • - Estelares – 19.20
  • - Abel Pintos – 20.40
  • - La Franela – 21.50
  • - Coti – 23.10
  • - Amigos de Artistas – 00.30

La Casita del Blues contará con propuestas como:

  • - Golo’s Band – 14.15
  • - Los Mentidores – 15.05
  • - Las Witches – 15.55
  • - Le Dracs – 16.50
  • - Perro Suizo – 17.45
  • - Misty Soul Choir – 18.40
  • - Tango & Roll – 19.35
  • - Wayra Iglesias – 20.30
  • - Los Espíritus – 21.25
  • - Piti Fernández – 22.30
  • - Les Diabolettes – 23.35

La Plaza Electronic Stage sumará:

  • - Claudio Ricci – 16.00
  • - Valentín Huedo B2B Bruz – 17.00
  • - Lehar B2B Santiago García – 19.00
  • - Sora – 21.00
  • - Arkadyan – 22.30

Escenario Sorpresa incluirá presentaciones especiales.

Cosquin Rock 2026

Domingo 15

El Escenario Norte estará encabezado por:

  • - Sofi Mora – 14.30
  • - Blair – 15.20
  • - Gauchito Club – 16.30
  • - Bándalos Chinos – 17.50
  • - Fito Páez – 19.10
  • - Airbag – 20.55
  • - YSY A – 23.00
  • - Caras Extrañas – 00.20

En el Escenario Sur se destacan:

  • - Ainda – 14.20
  • - Kapanga – 15.10
  • - Pappo x Juanse – 16.25
  • - El Plan de la Mariposa – 17.45
  • - Divididos – 19.40
  • - Trueno – 21.30
  • - Guasones – 23.10
  • - Louta – 00.50

El Escenario Montaña contará con shows de:

  • - Renzo Leali – 14.30
  • - Beats Modernos – 15.00
  • - Gustavo Cordera – 15.50
  • - Los Pericos – 17.00
  • - Silvestre y La Naranja – 18.30
  • - Morat – 20.20
  • -Las Pastillas del Abuelo – 22.20
  • - Peces Raros – 00.00
  • - Mariano Mellino – 01.00
  • - Franky Wah – 02.00

El Escenario Paraguay presentará artistas internacionales como:

  • - Wanda Jael – 14.20
  • - T&K – 15.10
  • - Malamdro – 16.10
  • - Gauchos of the Pampa – 17.20
  • - Devendra Banhart – 18.20
  • - Dum Chica – 19.30
  • - Marky Ramone – 20.30
  • - David Ellefson – 21.35
  • - CTM – 22.35
  • - Six Sex – 23.35
  • - El Club de la Serpiente – 00.45

En el escenario La Casita del Blues

  • - Rosy Gomeez – 14.15
  • - Labios de Sal – 15.05
  • - Rudy – 15.55
  • - Bulldozer Blues Band – 16.50
  • - Cordería’s Blues – 17.45
  • - Grasshopper’s – 18.40
  • - Gisa Londero & Toyo Bagoso – 19.35
  • - Crystal Thomas & Luca Giordano – 20.40
  • - Nina Portela – 21.45
  • - Xime Monzón – 22.40
  • - Loretta Sorbello – 23.35

La Plaza Electronic Stage

  • - Lourdes Lourdes – 16.00
  • - Glauco Di Mambro – 17.00
  • - Brigado Crew – 18.00
  • - Deer Jade – 19.30
  • - Franky Wah – 21.00
  • - Kölsch – 22.30
  • - Matías Tanzmann – 00.00

En el escenario Sorpresa

  • - Golden Floyd – 15.50
  • - Artista sorpresa – 17.10
  • - Agarrate Catalina – 22.20

Con esta grilla confirmada, Cosquín Rock 2026 se prepara para dos jornadas intensas de música en vivo, con múltiples escenarios en simultáneo y una programación que vuelve a posicionar al festival como uno de los eventos más importantes del calendario cultural argentino.

