Alta Gracia se prepara para vivir la 37° edición del Encuentro de Colectividades

Alta Gracia celebrará del 4 al 8 de febrero la edición número 37 del Encuentro Anual de Colectividades, uno de los festivales más emblemáticos de la provincia, que reunirá a comunidades de distintos países en el Predio de las Colectividades. El evento convocará a vecinos y turistas con una propuesta cultural, gastronómica y artística pensada para todo público. La iniciativa busca promover la diversidad cultural, el encuentro entre pueblos y el turismo en la ciudad del Tajamar.

La apertura de cada jornada comenzará a las 19 con el tradicional Desfile de las Colectividades, donde los países participantes recorrerán el centro con trajes típicos, banderas y expresiones culturales. A las 21 se realizará el acto protocolar que marcará el inicio formal de la fiesta. El resto de los días, el ingreso al predio será desde las 19, con boleterías abiertas una hora antes.

El valor de la entrada general será de $6.000 e incluirá una bebida sin alcohol en los puntos autorizados. Jubilados, pensionados y personas con Certificado Único de Discapacidad ingresarán de manera gratuita. La organización destacó que se trata de un evento accesible, inclusivo y sin barreras.

Esta edición contará con dos escenarios con programación artística continua. El escenario principal recibirá a artistas reconocidos como Indio Rojas, Los Herrera, Damián Córdoba, Magui Olave, Los 4 de Córdoba y Los Cantores del Alba, junto a ballets folklóricos y grupos de danzas. El segundo escenario sumará propuestas culturales, talentos emergentes y expresiones del mundo.

Carpas de las colectividades

Uno de los ejes centrales del festival serán las 29 carpas de las colectividades. En cada una, los países participantes ofrecerán comidas típicas, bebidas tradicionales, música y actividades culturales. También habrá una Carpa Cultural destinada a la difusión de las tradiciones del mundo.

La propuesta gastronómica se completará con food trucks de bebidas y postres. De esta manera, el público podrá recorrer distintos sabores internacionales en un mismo espacio. Cada carpa estará sostenida por familias y comunidades que año a año comparten su identidad.

Desde la organización destacaron que el Encuentro de Colectividades es mucho más que un festival. Representa un espacio de convivencia, memoria e identidad cultural, donde las tradiciones dialogan con el presente. Bajo el lema histórico “Todo el mundo en Alta Gracia”, la ciudad vuelve a abrir sus puertas a la diversidad.

Con cinco noches de música, danza y gastronomía internacional, Alta Gracia se posiciona una vez más como uno de los epicentros de la temporada de festivales en Córdoba. La propuesta busca seguir fortaleciendo el turismo y consolidar al Encuentro de Colectividades como una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia.

Más información y programación completa en encuentrodecolectividades.com.ar.