Conducía a 100 km/h y compartía armas en redes: el perfil temerario del conductor que mató a una pareja en Córdoba

Una tragedia vial sacudió a barrio Industrial Ferreyra en la madrugada del domingo cuando una pareja perdió la vida tras ser embestida por una camioneta Toyota Hilux SW4. El impacto fue de tal magnitud que el Renault Clio en el que viajaban las víctimas perdió el control, dio varios giros y terminó colisionando contra un poste de madera del tendido eléctrico en la intersección de avenida General Manuel Savio al 5200 y Diego de Funes y Salinas.

Erika Casas (41), quien era la primera mujer conductora contratada por la empresa Coniferal, y su esposo Manuel Horacio Díaz (46) fallecieron en el acto alrededor de las 3 de la madrugada. La pareja se dirigía hacia la punta de línea de la empresa de transporte para que la mujer iniciara su jornada laboral cuando fueron alcanzados desde atrás por el vehículo conducido por Lucas Emanuel Belén (28).

Desde la empresa Coniferal confirmaron la identidad de Casas y destacaron el valor simbólico de su ingreso a la compañía, que marcó un punto de inflexión al abrir camino a otras trabajadoras en un ámbito tradicionalmente ocupado por hombres.

El conductor de la camioneta quedó demorado e internado con custodia policial en el Hospital San Roque debido a las lesiones que sufrió producto del traumatismo facial. El joven permanece a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial mientras la justicia avanza en la investigación del caso.

Los videos que lo complican

Con el correr de las horas, salieron a la luz una serie de videos que el propio Belén compartía en sus redes sociales y que reflejan un historial de conducción temeraria e imprudente. En uno de los posteos, grabado a fines de 2025, el joven se filmó manejando su camioneta y acelerando a casi 100 km/h por una calle de Córdoba. En las imágenes parecería que participaba en una picada con otra camioneta Hilux blanca.

En otro video compartido por un amigo y republicado por Belén, se observa el motor del vehículo acelerado a fondo con la frase "Que chille". Además, el conductor publicó un video en el que se encuentra en lo que parece ser un after alejado de la ciudad, donde se observa con claridad una botella de cerveza abierta y un arma de fuego.

Estas publicaciones han generado indignación en los vecinos de barrio Industrial Ferreyra, quienes no salen de la conmoción tras el trágico hecho.

La investigación judicial

Actualmente, el caso está en manos de la Unidad Judicial de Accidentología Vial. Aunque aún se aguardan los resultados de los estudios toxicológicos para determinar si Belén conducía bajo los efectos de alguna sustancia al momento del choque, la justicia evalúa una imputación por homicidio culposo agravado.

El homicidio culposo agravado contempla penas más severas cuando el conductor de un vehículo causa la muerte de otra persona en situaciones particulares, como conducir en estado de ebriedad, a alta velocidad o participando en carreras ilegales. Las escalas penales para este delito son más elevadas que las del homicidio culposo simple.

Por el momento, no hay datos oficiales sobre los estudios toxicológicos del conductor, información clave que podría agravar su situación procesal en caso de arrojar resultados positivos para alcohol o estupefacientes.

El siniestro se suma a una preocupante seguidilla de accidentes viales que han enlutado a la provincia de Córdoba en las últimas semanas, reavivando el debate sobre la seguridad en calles y rutas, y la necesidad de controles más estrictos para prevenir conductas temerarias al volante.