‘El Mudo’ Vázquez y 117 más: la ‘legión cordobesa’ de la Liga Profesional

La oficialización del retorno de Franco Vázquez a Belgrano fue una de las noticias que sacudieron la modorra al cierre del libro de pases de la Liga Profesional de Fútbol. Aunque era un secreto a voces, el reencuentro entre ‘Mudo’ y el club de barrio Alberdi tocó las fibras más íntimas de los hinchas del Pirata, que tuvieron otro regalo de Año Nuevo, tal como había sucedido al inicio de 2025, con la vuelta de Lucas ‘El Chino’ Zelarayan.

Los presagios más optimistas se confirmaron en un muy poco tiempo, apenas Vázquez volvió a pisar el césped del Estadio Julio César Villagra, luego de 14 años, un mes y 17 días de ausencia. El jueves pasado, en el empate 1-1 ante Tigre, el ex Palermo, Rayo Vallecano, Sevilla, Parma y Cremonese demostró que está intacto y que puede ser el jugador que le dé lustre al juego del Celeste. Una certeza, en medio de las dudas que generan la disposición táctica y el reparto de roles del entrenador Ricardo Zielinski.

GIOVANNI BARONI. El juvenil oriundo de Morteros tuvo destacadas participaciones en sus primeros partidos en la primera de Talleres. /// PRENSA TALLERES

Además de Vázquez, otros cuatro cordobeses fueron confirmados como refuerzos de último momento entre los clubes de la máxima divisional del fútbol argentino. Luciano Vietto y Gregorio Rodríguez se sumaron a San Lorenzo, Ramón ‘Wanchope’ Ábila fue anunciado como incorporación de Estudiantes de Río Cuarto y Gonzalo Maroni desembarcó en Barracas Central, el séptimo club en el que el mediocampista ex Instituto jugará cedido por Boca Juniors, que compró su pase una década atrás.

Entre los entrenadores, Mauricio Pellegrino es el único embajador cordobés en la Liga Profesional de Fútbol. El ex defensor de Leones viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 dirigiendo a Lanús.

on ellos, la ´legión cordobesa’ alcanzó la cifra de 118 integrantes, lo que representa un incremento del 37% respecto a la nómina de 86 comprovincianos que los equipos de la Primera División de la AFA tenían disponibles en el arranque de la temporada anterior. Una mayor apuesta a los juveniles de parte de Belgrano, Talleres e Instituto, y el ascenso del León del Imperio del Sur, explican en gran parte el incremento de la cantidad de futbolistas con la clásica tonada que prolonga las vocales. El total de cordobeses en la Liga Profesional equivale al 11% de la cantidad de futbolistas que participan de la competencia, teniendo en cuenta un promedio de 35 nombres que cada club tiene registrado en sus planillas.

ALARCÓN Y JARA. El defensor de Guatimozín y el delantero de Villa Nueva son dos referentes del plantel de Instituto. /// CEDOC PERFIL

Regresos y estrenos

Además de Vázquez, hubo otros cuatro jugadores cordobeses repatriados: Emiliano Rigoni volvió a Belgrano luego de su reciente experiencia en Sao Paulo de Brasil; Joaquín Novillo llegó a Aldosivi tras jugar en Deportes Iquique de Chile; Adolfo Gaich se sumó a Estudiantes de La Plata después de su paso por Krylia Sovetov Samara de Rusia y Gonzalo Lencina acordó su arribo a Platense, proveniente del Club Deportes Tolima de Colombia.

Entre los guardametas, hubo tres que se cruzaron de arco: Ignacio Chicco (Belgrano/Aldosivi), Marcos Ledesma (Barracas Central-Defensa y Justicia) y Matías Borgogno (San Martín de San Juan-Platense). También cambiaron de camiseta los hermanos Watson: Franco dejó Huracán y se sumó a Lanús; y Federico se marchó de San Martín de San Juan y recaló en Deportivo Riestra. Entre los propios clubes de La Docta se destacó el cambio de vereda de Franco Jara, que cambió Instituto por Belgrano.

‘WANCHOPE’ ÁBILA. El experimentado delantero fue anunciado la semana pasada como flamante jugador de Estudiantes de Río Cuarto. /// PRENSA ESTUDIANTES

Boca y River también arrancaron la temporada con presencias cordobesas. El Xeneize hizo debutar a Iker Zufiaurre, delantero de Adelia María, y el Millonario empezó a darle rodaje a Facundo González, marcador central de San Francisco al que blindó con una cláusula de US$ 100 millones.

De los 30 clubes de la elite del fútbol argentino, Belgrano es el que tiene más cantidad de comprovincianos en su plantel: 16. Le siguen Instituto (15), Estudiantes de Río Cuarto (14) y Talleres (11), y entre los foráneos se destacan Gimnasia de Mendoza (8), Central Córdoba de Santiago del Estero (6), Aldosivi de Mar del Plata (4), Platense (4) y Tigre (4). Huracán, Sarmiento y Vélez Sarsfield son los que no tienen representación mediterránea entre sus filas.

Respecto a la procedencia, los 118 futbolistas cordobeses se reparten entre 46 ciudades, siendo Córdoba (44), San Francisco (8), Río Cuarto (6), Alta Gracia (3), Arroyito (3) y Río Tercero (3) las que tienen más embajadores. Con un total equivalente a un poco más de 10 alineaciones titulares completas, la nómina de jugadores de nuestra provincia incluye 16 arqueros, 36 defensores, 34 mediocampistas y 32 delanteros.

IKER ZUFIAURRE. El delantero de Adelia María acaba de consumar si debut como futbolista profesional con la camiseta de Boca Juniors. /// CEDOC PERFIL

LA LEGIÓN CORDOBESA

Aldosivi (4): Roberto Bochi (Córdoba); Ignacio Chicco (Brinkmann); Natanael Guzmán (Villa Nueva); Joaquín Novillo (Córdoba).

Argentinos Juniors (2): Cristian Ferreira (Córdoba); Lautaro Giaccone (San Francisco).

Atlético Tucumán (2): Carlos Abeldaño (Jesús María); Gabriel Compagnucci (Monte Buey);

Banfield (1): Ignacio Abraham (Arroyito).

Barracas Central (3): Gonzalo Maroni (Córdoba); Marcelo Miño (Guatimozín); Gonzalo Morales (Córdoba).

GONZALO MARONI. El mediocampista ex Instituto fue cedido por Boca Juniors, el propietario de su ficha, a Barracas Central.

/// CEDOC PERFIL

Belgrano (18): Matías Daniele (Noetinger); Agustín Falcón (Villa Carlos Paz); Santiago Ferez (Córdoba); Santino Gatti (Córdoba); Lautaro Gutiérrez (Alta Gracia); Gerónimo Heredia (Villa María); Ramiro Hernandes (Córdoba); Santiago Longo (Freyre); Jeremías Lucco (Colonia Tirolesa); Gastón Martínez (Córdoba); Agustín Melano (Hernando); Álvaro Ocampo (Lozada); Emiliano Rigoni (Colonia Caroya); Ramiro Tulián (Córdoba); Franco Vázquez (Tanti); Juan Velázquez (General Levalle); Gonzalo Zelarayan (Córdoba); Lucas Zelarayan (Córdoba).

Boca Juniors (2): Malcom Braida (Córdoba); Iker Zufiaurre (Adelia María).

ADOLFO GAICH. El atacante oriundo de Bengolea se sumó a Estudiantes de La Plata, luego de varias temporadas en el fútbol europeo.

/// CEDOC PERFIL

Central Córdoba (6): Diego Barrera (Río Tercero); Lucas Bernabéu (Córdoba); Yuri Casermeiro (Piquillín); Tiago Cravero (Córdoba); Santiago Moyano (Villa del Totoral); Juan Pablo Pignani (Leones).

Defensa y Justicia (1): Marcos Ledesma (Río Cuarto).

Deportivo Riestra (2): Maximiliano Rodríguez (Córdoba), Nicolás Watson (Córdoba).

Estudiantes de La Plata (1): Adolfo Gaich (Bengolea).

ULISES SÁNCHEZ. El mediocampista de Río Segundo es uno de los ocho futbolistas cordobeses que integran el plantel de Gimnasia de Mendoza. /// PRENSA GIMNASIA DE MENDOZA

Estudiantes de Río Cuarto (16): Ramón Ábila (Córdoba); Gabriel Alanís (Córdoba); Matías Bajamich (Morrison); Fernando Bersano (Arroyito); Ramiro Bornia (Laboulaye); Alejandro Cabrera (Los Cóndores); Valentín Fenoglio (Elena); Martín Garnerone (Río Tercero); Gonzalo Maffini (General Cabrera); Agustín Morales (Jesús María); Sergio Ojeda (Río Cuarto); Matías Pagliaricci (Santa Catalina); Siro Rosané (Río Cuarto); Tomás Olmos (Córdoba); Tobías Ostchega (Córdoba); Mauro Valiente (Luque).

Gimnasia y Esgrima La Plata (1): Pedro Silva Torrejón (Laboulaye).

Gimnasia de Mendoza (8): Lautaro Carrera (Córdoba); Julián Ceballos (Malagueño); Imanol González (Río Tercero); Diego Mondino (San Francisco), Lautaro Petruchi (Córdoba); César Rigamonti (San Agustín), Santiago Roggero (San Francisco), Ulises Sánchez (Río Segundo).

FACUNDO GONZÁLEZ. El prometedor defensor de San Francisco que Marcelo Gallardo promovió al plantel profesional de River Plate.

/// CEDOC PERFIL

Independiente (1): Joaquín Blázquez (Luque).

Independiente Rivadavia (2): Ramiro Macagno (Alicia); Victorio Ramis (Córdoba).

Instituto (15): Lorenzo Albarracín (Córdoba); Fernando Alarcón (Guatimozín); Giuliano Cerato (Río Cuarto); Franco Jara (Villa Nueva); Mateo Klimowicz (Córdoba); Jeremías Lázaro (Córdoba); Lautaro Ludueña (Córdoba); Agustín Massaccesi (Córdoba); Joaquín Medina (Córdoba); Lucas Olivera (Córdoba); Genaro Ordoñez (Córdoba); Tomás Peralta (Córdoba); Luca Rafaelli (Alta Gracia); Gonzalo Requena (San Francisco); Emanuel Sittaro (Córdoba).

LUCIANO VIETTO. El delantero de Balnearia formalizó su vínculo con San Lorenzo, luego de un segundo y exitoso paso por Racing Club.

/// PRENSA SAN LORENZO

Lanús (2): Tomás Guidara (Córdoba); Franco Watson (Córdoba).

Newell´s (1): Franco García (Córdoba).

Platense (4): Matías Borgogno (San Francisco); Gonzalo Lencina (Alta Gracia); Guido Mainero (Córdoba); Tomás Nasif (Villa del Totoral);

Racing Club (3): Alan Forneris (Balnearia); Franco Pardo (Córdoba); Elías Torres (Ucacha).

GONZALO LENCINA. El delantero ex Belgrano acordó su arribo a Platense, después de cuatro experiencias en el fútbol colombiano.

/// CEDOC PERFIL

River Plate (2): Fabricio Bustos (Ucacha); Facundo González (San Francisco).

Rosario Central (1): Paolo Giaccone (San Francisco).

San Lorenzo (2): Gregorio Rodríguez (Córdoba); Luciano Vietto (Balnearia).

Talleres (11): Santino Barbi (El Tío); Giovanni Baroni (Morteros); Timoteo Chamorro (Pilar); Emiliano Chiavassa (San Francisco), Valentín Dávila (Córdoba); Santiago Fernández (Río Cuarto), Lucio Ferrari (Monte Buey); Guido Herrera (Río Cuarto); Facundo Lucero (Córdoba); Fabián Lautaro Ortiz (Córdoba); Augusto Schott (Arroyito).

SANTIAGO GRELLA. La ‘joyita’ de Unión de Santa Fe, que acaba de formalizar su primer vínculo como jugador profesional.

/// CEDOC PERFIL

Tigre (4): Federico Álvarez (Córdoba); Martín Garay (Mina Clavero); Santiago López (Nono); Simón Rivero (Malagueño).

Unión (3): Agustín Colazo (Río Segundo); Santiago Grella (Devoto); Juan Pablo Ludueña (Villa Santa Rosa).