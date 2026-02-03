“No trabajamos por los premios, son accidentes: a veces te tocan y a veces no”, aseguró Ángel Carabajal, director de “Soy Mestiza”

Villa Carlos Paz vivió una noche de gala con la entrega de los Premios Carlos, donde el espectáculo musical “Soy Mestiza” se consagró como el gran ganador al obtener el Carlos de Oro, en una ceremonia realizada en el Hotel Eleton. La producción llegó como favorita con 15 nominaciones y cerró la velada con siete estatuillas.

Además del máximo reconocimiento, el espectáculo fue premiado como Mejor Espectáculo Musical, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Iluminación, Mejor Vestuario, Mejor Cantante Femenina para Mariana Clemensó y Mejor Bailarín para Emiliano Luna.

Tras la consagración, en dialogo con "Decilo como es", Carabajal destacó el valor del reconocimiento, pero remarcó que el trabajo artístico va más allá de los premios. “Si bien ganamos siete premios, junto con el Carlos de Oro, siempre es importante reconocer todo lo que hacemos los artistas en Carlos Paz y en la Argentina”, expresó.

El director señaló que el objetivo principal nunca es competir por galardones. “No trabajamos por los premios, son accidentes: a veces te tocan y a veces no”, afirmó.

En ese sentido, subrayó el orgullo por el nivel técnico y artístico del espectáculo. “Siempre estamos muy orgullosos de lo que es el vestuario, la iluminación y el sonido”, sostuvo. Carabajal también valoró el crecimiento de producciones del interior del país “tener esta posibilidad de ser del interior y estar a la altura de los grandes espectáculos del país es muy importante para nosotros”, remarcó.

De cara al futuro, adelantó que el éxito de la temporada impulsa nuevos proyectos. “Ya veníamos organizando las próximas temporadas. Tuvimos un enero maravilloso y ahora este febrero estamos más motivados”, señaló.

Finalmente, anticipó que “Soy Mestiza” podría salir de gira una vez finalizada la temporada en Carlos Paz. “Estamos por terminar con todo, seguramente hagamos gira, pensando en todo. Seguro lleguemos a calle Corrientes y a Mar del Plata”, concluyó.