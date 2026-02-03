Inicio de clases: equipar a un alumno de primaria cuesta en promedio $277.405

El informe de la Fundación ECOSUR sobre el costo de la canasta escolar para el inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina fue elaborado a fines de enero y muestra que una familia necesita $277.405 para una canasta promedio de primaria y $174.719 para secundaria, mientras que las versiones ahorro alcanzan $194.748 y $100.578 respectivamente, debido al aumento sostenido de los precios de los útiles escolares.

El relevamiento contempló cuatro canastas, dos para nivel primario y dos para nivel secundario, construidas con los mismos productos pero diferenciadas por precios promedio y mínimos. Los valores fueron obtenidos a partir de entre ocho y diez precios por artículo relevados en Mercado Libre, sin descuentos.

Nivel primario

En el nivel primario, la canasta promedio asciende a $277.405, con una mochila con carrito como el producto de mayor incidencia, ya que representa casi el 40% del total. Le siguen seis cuadernos tapa dura, que concentran el 19,4%, y una cartuchera de dos pisos que explica el 14,3%.

En términos de precios individuales, una mochila con carrito cuesta en promedio $109.610, una cartuchera de dos pisos $39.744, un cuaderno de 48 hojas tamaño Rivadavia tapa dura $8.969 y una caja de lápices de colores $3.326.

La versión ahorro de esta canasta, con los precios mínimos relevados, alcanza los $194.748.

Nivel secundario

Para el nivel secundario, la canasta promedio se ubica en $174.719, mientras que la canasta ahorro desciende a $100.578. Los productos con mayor peso en el total son la mochila y el block de hojas, ambos con una incidencia del 16,6%.

También se destacan las carpetas, que representan el 13,26%, y la cartuchera con el 7,25% del total. Entre los precios promedio relevados figuran una mochila de $28.962, un block de hojas de $28.953, una cartuchera de $12.669 y una carpeta de $11.581.

El informe también analizó la variación interanual de algunos productos entre enero de 2025 y enero de 2026, comparando aquellos ítems que se mantuvieron en ambas mediciones. En la canasta primaria, los mayores aumentos se registraron en la caja de lápices de colores con un 42%, la goma de borrar con un 39% y los afiches con un 34%

En la canasta secundaria, los incrementos más altos correspondieron a los resaltadores con un 56%, el kit de geometría con un 50%, la lapicera azul o negra con un 35% y la goma de borrar con un 39%.

Desde ECOSUR aclararon que las canastas solo contemplan productos de librería necesarios para “llenar una mochila”, pero que el gasto real de las familias es mayor. A estos montos se deben sumar otros costos habituales del inicio de clases, como uniformes, matrícula escolar y materiales específicos solicitados por cada institución.