“El Cosquín Rock no tiene subsidios, ni censura a los artistas”: José Palazzo, en la previa a la edición 2026

A días antes de la edición 26 del Cosquín Rock, José Palazzo, confirmó que el evento funciona sin subsidios estatales y rechazó cualquier forma de censura artística sobre el escenario, tras los controversiales discursos de músicos y poetas contra el presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Folklore en Cosquín.

"Nosotros no tenemos subsidios en el país", afirmó Palazzo en una entrevista con el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7. El productor fue contundente al explicar que existe confusión sobre el tema: "Algunos dicen que hay un subsidio porque hay exención de impuestos", señaló, y aclaró que la exención de IVA en las entradas a espectáculos es una norma histórica que se aplica al 100% del sector.

El empresario cordobés desmintió que el festival reciba ayuda económica directa del Estado, ya sea nacional o provincial: "Tenemos los mismos derechos y obligaciones que el 100% de los que producen espectáculos en Córdoba y en todo el país", aseguró. Sobre el gobierno nacional, fue claro: "Hoy entiendo que no está auspiciando ningún tipo de evento ni ningún tipo de actividad vinculada con lo cultural y supongo que mucho menos lo hará con una empresa privada como nosotros".

Libertad artística sin restricciones

Consultado sobre si existe algún tipo de recomendación a los artistas para evitar comentarios políticos en el escenario, Palazzo fue tajante: "Iría en contra de nuestro ADN", respondió. El productor explicó que tal censura "iría en contra de lo que somos. Nuestra productora no lo concebiría".

"Nadie de los que tocan en el Cosquín Rock le daría bola a cualquier tipo de instrucción que le dé un productor de espectáculo", agregó Palazzo con franqueza. El empresario incluso reveló que "es un festival que la gente tiene tanta libertad que hasta me han puteado a mí desde el escenario" y aclaró que los artistas "hacen sus propios repertorios".

La productora solo negocia con los músicos aspectos técnicos y administrativos: "Solo pactamos lo que tocan, el tiempo, el horario en el que tocan", detalló.

Una inversión millonaria

Palazzo reveló que la edición 26 del Cosquín Rock, que se realizará el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, demanda una inversión de 17.000 millones de pesos.

El festival amplió su infraestructura en un 30% respecto a otros años, ocupando 16 hectáreas con siete escenarios simultáneos y capacidad para 60.000 personas. "Somos el festival más grande que hay en Argentina en infraestructura y en puesta", afirmó el productor.

Entre las novedades de este año se destacan nuevas áreas VIP, un espacio llamado "Refugio" con bebidas gratuitas, una discoteca itinerante llamada "La Plaza" programada por un DJ de Ibiza, y mejoras en la accesibilidad para los más de 4.000 integrantes de equipos técnicos que trabajarán en el evento.

El organizador enfatizó el impacto económico del festival: "Damos 5.000 altas tempranas", señaló, refiriéndose a los empleos temporales que genera el evento. "Cuando termine el festival va a cobrar su mango y a lo mejor con eso tira dos o tres meses. Entonces es un motor de la economía, es un orgullo para Córdoba", dijo.

Palazzo también destacó la proyección internacional del festival, que recibirá 500 medios de comunicación, de los cuales 150 vienen específicamente de Latinoamérica, Estados Unidos y España. "Es una de las empresas más importantes que tiene Córdoba a nivel exposición y a nivel expansión cultural", concluyó.