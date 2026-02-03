Una tensa pelea política se desató en las últimas horas entre el ex jefe del Ejército César Milani y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, marcada por una serie de acusaciones cruzadas en redes sociales sobre lealtades políticas, símbolos históricos y alineamientos con el Gobierno nacional.

Gustavo Sáenz, Gobernador de Salta

El conflicto comenzó cuando Sáenz criticó al kirchnerismo por avalar la intervención del Partido Justicialista de Jujuy, en un contexto de sanciones a dirigentes que votaron a favor de leyes impulsadas por el oficialismo. En su publicación, el mandatario acusó a quienes defienden la línea kirchnerista de ejercer una forma de autoritarismo dentro del partido.

De Milani a Sáenz: "Guapo de papel"

El tenso cruce de ida y vuelta empezó cuando el militar llamó “guapo de papel” al mandatario, luego de que éste criticara a la ex presidenta Cristina Kirchner y defendiera a legisladores peronistas jujeños que fueron suspendidos del PJ de esa provincia por inconductas partidarias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gustavo Sáenz, Gobernador de Salta, en X

Como respuesta a la crítica de Milani, Sáenz lo calificó de “guapo de cuartel” y defendió su postura invocando al General Güemes y su “valentía para plantarse contra las ideas y conductas equivocadas”.

César Milani: "Yo reivindico a las víctimas del ERP y de Montoneros, pero no las pongo a la altura de las otras"

La respuesta del ex jefe del Ejército fue fulminante: “Gobernador, bájese del pony. Usted no representa ni siquiera es la sombra del caudillo Güemes”.

Y echó más nafta al fuego cuando acusó a Sáenz de “bajarse los pantalones cada vez que el Gobierno nacional se lo pide”.

Respuesta de César Milani a Gustavo Sáenz en X

“Su misión, por el momento, es mucho más modesta, empiece por no bajarse los pantalones cada vez que el Gobierno nacional se lo pida. Eso ya sería un gran logro”, ironizó.

Milani tampoco dejó pasar el menosprecio a la honorabilidad del uniforme militar “verde oliva” y las charreteras que hizo Sáenz, quien postuló una supuesta superioridad moral del “poncho” salteño. “Al caudillo y al poncho déjelos a salvo en la gloria a la cual pertenecen. Por cierto, muy desafortunada y despectiva su frase respecto al uniforme de la Patria y las charreteras. No es una ofensa personal, sino un agravio a la institución”, retrucó el ex jefe del Ejército.

César Milani en EE.UU: "un militar retirado debe esperar 7 años para ser Ministro de Defensa"

“Tanto el uniforme de la Patria como esas charreteras que usted insultó las vistieron nuestros próceres y el creador del movimiento al cual usted dice pertenecer, el General Perón. La próxima vez, diríjase con más respeto”, le espetó Milani.

El asunto no quedó ahí ya que Sáenz volvió a salirle al cruce, reclamándole a Milani que “no tergiverse opiniones con acrobacias argumentales de mala fe”.

Gustavo Sáenz y el "autoritarismo" de Cristina Kirchner

El conflicto se inició cuando Sáenz había el supuesto “autoritarismo” de Cristina Kirchner por avalar la intervención del PJ de Jujuy que suspendió a dirigentes peronistas de esa provincia como la senadora nacional de Convicción Federal Carolina Moisés (por votar a favor del Presupuesto de Milei y del RIGI de la ley Bases), Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes.

“¡Basta de autoritarismo! En un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce Cristina Fernández de Kirchner sobre el PJ, sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la señora”, escribió Sáenz el jueves pasado.

Ese mensaje, que incluía una foto con la senadora Carolina Moisés y los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, motivó la reacción de Milani.

El ex militar cuestionó al gobernador por criticar a Cristina Kirchner y “ponerse de rodillas” ante Javier Milei.

Sáenz respondió: “Guapos de cuartel. Si invoca la historia, tenga la delicadeza de estudiarla. Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el pasado”.

“Su poncho, ese que orgullosamente llevo en mis espaldas, es mucho más que un uniforme verde oliva o una charretera: es un estandarte de todos los salteños que represento por el voto popular. No sé usted a quién ni a qué intereses representa. Yo lo tengo claro: es Salta y los salteños”, escribió también el gobernador.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

TO/LT