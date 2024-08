El exjefe del Estado Mayor General del Ejército de Cristina Kirchner, César Milani, realizó un irónico posteo en su cuenta de X (antes Twitter) en el que aprovechó la propuesta de Victoria Villarruel de reabrir las causas por las víctimas de los crímenes cometidos por militantes de Montoneros (con la que se manifestó de acuerdo) para condenar al oficialismo por sumar entre sus filas a la familia Menem y a Patricia Bullrich.

“Coincido plenamente con usted, Victoria Villarruel, los criminales Montoneros y ERP todos presos a cumplir sus condenas. En principio pregúntele a alguno de los Menem que tiene en su Gobierno por qué se los indultó. Y luego, tome, le acerco una para que arranque por casa con Patricia Bullrich, creo que es Ministra de Seguridad de su Gobierno”, publicó Milani, junto a una foto de la funcionaria.

Los periodistas Marcelo Larraquy y Ricardo Caballero ubican a Bullrich en al menos dos operativos de Montoneros. También fue cuñada de Rodolfo Galimberti, pareja de Marcelo “Pancho” Langieri (con quien tuvo a su único hijo) y, en una oportunidad, se le escapó una anécdota reveladora: “Me acuerdo de que una de las principales canciones que cantábamos era: ‘No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de las FAR y Montoneros’”.

Sin embargo, la funcionaria negó esta información en múltiples oportunidades, aclarando que su militancia comenzó en la “JP”. Cuando aún era candidata presidencial, en una entrevista con LN+ cruzó a Javier Milei por este asunto: “Todo el mundo sabe que yo fui de la Juventud Peronista, nadie lo desconoce, con lo cual lo que está diciendo no tiene ninguna originalidad. No solamente no escondo mi historia, sino que es parte de mi personalidad, soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso y es mentira lo que él dice, no tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años”.

Por su parte, Milani mantiene una cuenta activa en X, donde suele criticar la gestión libertaria. Este martes, tras el acto de la vicepresidenta por el Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo que se realizó en el Senado, el militar retirado del Ejército Argentino la interpeló: “Revise un poco en su Gobierno, que va a encontrar a todos sus descendientes que manejan, no solo gran parte de la política, sino también grandes negocios”.

“Usted es coautora y cómplice del gobierno liberal y antinacional del que ahora se quiere despegar. Hágase cargo o, mejor, si quiere renuncie a su cargo y en todo caso pelee la causa que dice representar sola y con más dignidad que compartiendo el espacio político con los descendientes de los responsables políticos directos de que esos Montoneros criminales no hayan cumplido sus condenas completas, como sin dudas debería haber ocurrido”, opinó.

Entonces cruzó duramente a la hija de Eduardo Marcelo Villarruel —partícipe del Operativo Independencia—, asegurando: “Lo que sucede es que su real conflicto no radica en que los criminales Montoneros que quedaron vivos estén libres, su real desacuerdo es que los jerarcas del proceso y aquellos militares que mancharon el sagrado uniforme de nuestra patria torturando y desapareciendo personas, y que no representan en absoluto a todos los militares de esa época sino a una minúscula parte, estén presos cumpliendo condena”.

En la misma publicación realizada el martes, Milani señaló que “Villarruel no apunta nunca contra el indulto a los Montoneros realizado por Carlos Menem, sino contra las condenas judiciales de la época de Néstor y Cristina Kirchner, con la evidente y obvia diferencia que el indulto fue presidencial y las condenas fueron aplicadas por tribunales penales de todo el país”. “La única realidad es que esta es la única forma que encuentra Villarruel para redimir en parte a los responsables que siguen presos”, añadió.

“Las víctimas representan para ella solo un instrumento, ¿O acaso se preocupa por las víctimas de 1955? Nunca la veremos condenar el atentado del bombardeo a Plaza de Mayo ni reivindicar a los militares asesinados por aquella tirana revolución fusiladora”, observó. “Lamentablemente, mientras Villarruel monta este circo, hay algunos militares, policías y gendarmes, cuyas causas conozco y que al igual que yo han padecido procesos y prisiones injustas, y que nada tienen que ver con Videla, Astiz ni Etchecolaz”, añadió.

“Muchos de estos militares han sido absueltos de culpa y cargo pero algunos otros merecerían que sus causas sean revisadas. El problema es que en todo este lodo se pretende equiparar a personajes nefastos como Patti con, por ejemplo, subtenientes que tuvieron que enfrentar situaciones de combate abierto incluso contra su voluntad. Como de costumbre y lamentablemente, pagan justos por pecadores”, concluyó.

Previamente, con la escandalosa visita de los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas presos en Ezeiza, Milani había acusado: “¿De qué se sorprenden periodistas y políticos? A pesar que jamás van a tener la valentía de asumir lo que realmente piensan, tanto Milei, Villarruel, Macri y gran parte de sus dirigentes comparten exactamente la misma línea de pensamiento al respecto, creen en la teoría de que en Argentina ocurrió una guerra civil en donde hubo bajas de ambos lados y que los presos por delitos de lesa humanidad son héroes que combatieron el comunismo”.

“Ellos creen que los máximos responsables condenados son héroes de guerra, esto no me lo tiene que contar nadie, conviví con muchos de ellos durante tres años, sé de sus vínculos y relaciones, ¿A quien quieren engañar? Por lo menos tengan el coraje de decir lo que realmente piensan y dejen de ocultarlo cobardemente”, ordenó el exjefe del Estado Mayor General del Ejército.

