El ex jefe del Ejército, César Milani, acusó a la candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, de querer "profundizar la grieta y crear más odio entre los argentinos". Fue luego del debate de vicepresidentes ocurrido el miércoles, donde la abogada se refirió a su rol durante la última dictadura cívico militar, que Milani sostuvo: “Yo reivindico a las víctimas del ERP y de Montoneros, pero no las pongo a la altura de las otras víctimas”.

El exfuncionario aclaró que fue "absuelto por tribunales federales de dos causas por delitos de Lesa Humanidad". También sostuvo que las causas se las armó la oposición y acusó "al PRO y a la Coalición Cívica" cuando estaba al frente del Ejército.

"A mí no me llama la atención que esta mujer Villarruel, siendo candidata a vicepresidenta, con mala intención, me mencione ven el debate. Y siendo una abogada que conoce el Código Penal, no conozca la diferencia entre absolución y condena", indicó el ex militar en declaraciones al programa Noticias Argentinas que conduce Alfredo Casado por Splendid AM 990.

“Ella defiende y es amiga de muchos condenados que están en prisión en cárceles o en la casa", manifestó Milani y agregó: "Villarruel quiere profundizar la grieta y crear más odio entre los argentinos". "No estoy de acuerdo con la teoría de los dos demonios, para nada", recalcó.

Los dichos de Milani refieren al rol de la abogada como cabeza del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), una asociación civil que reivindica a las víctimas de los atentados de las guerrillas de los años '70.

En el mismo tono, Milani pidió también que se "reivindiquen a los familiares de las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo por terroristas de la Marina de Guerra", ocurrido el 16 de junio de 1955.

Por último, criticó al candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, que para él "tendría que haber sido más contundente con Villarruel". "Tendría que haber dicho bien claro que yo fui absuelto por dos tribunales federales", precisó. "Yo no soy kirchnerista, pero sí soy profundamente peronista", finalizó el ex jefe del Ejército entre 2013 y 2015, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Los dichos de Villarruel en el debate de candidatos a vicepresidentes

Victoria Villarruel eligió hacerle una pregunta a Agustín Rossi el último miércoles en A dos voces por TN y le señaló lo que para ella era una contradicción del oficialismo. “Vos hablás mucho de Derechos Humanos, pero vos sos el que puso a Milani en el Ejército, sos el que lo sostuvo cuando fue acusado de crímenes de lesa humanidad, entonces me gustaría que aclares esa incongruencia”, manifestó la candidata de La Libertad Avanza.

Ante esa acusación, Rossi prefirió desligarse la responsabilidad y señalar que la entonces presidenta, Cristina Kirchner, fue quien nombró a Milani. “Yo era ministro de Defensa y cuando aparecieron las denuncias sobre su actuación durante la Dictadura Militar dejamos en suspenso el tratamiento de su pliego en el Senado de la Nación y cuando esas denuncias no se concretaron, no se fundamentaron, lo ascendimos a teniente general”, explicó Rossi.

“Recién fue acusado cuando nos fuimos del gobierno”; continuó. Y cerró: “En todas las causas fue sobreseído”. Ante esto Villarruel arremetió: “La madre del soldado Ledo ha sido muy clara y sostuvo que Milani tuvo que ver con la desaparición de su hijo, así que tenemos el doble estándar de nuevo”.



