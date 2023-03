El militar retirado, César Milani, dijo que los anuncios del Gobierno sobre Rosario fueron tardíos e insuficientes. A su vez, se refiero a la propuesta de separar a los criminales narcos de los pabellones comunes. "Pueden comprar voluntades en el Servicio Penitenciario y manejar desde ahí todas las actividades ilegales", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En su momento había tenido cuestionamientos al respecto de la inteligencia en el Ejército.

Soy especialista en inteligencia militar, no criminal ni interna, que son cosas totalmente diferentes. Y he tenido denuncias por espionaje, y en todas quedé absuelto por jueces no precisamente proclives a Cristina o su gestión.

¿Cuál es su opinión sobre el envío de las Fuerzas Armadas a Rosario?

Lo que dice Patricia Bullrich sobre las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico es una barbaridad. Es producto de una ignorante y mal intencionada que quiera hacerle creer a la gente que las FFAA están preparadas.

Además, lo prohíben las leyes de Defensa y Seguridad Interior. Sin olvidar que las Fuerzas tienen armas letales, como pistolas o fusiles. No se pueden meter en sistemas internos.

Lo que sí podrían hacer es fortificar las fronteras y los objetivos estratégicos que están bajo custodia de las Gendarmería y Prefectura. Para, de esta forma, desprender esas Fuerzas Federales y que ellos sí entren en los centros urbanos. Eso significa recuperar el territorio que se ha perdido. Los anuncios fueron tardíos e insuficientes.

El tema no es exclusivo de Rosario, quizá en Córdoba haría falta también. La idea es que la gente sienta que el Estado está presente en esos lugares y no las bandas criminales organizadas.

La distinción entre la cárcel común y la "cárcel para narcos"

¿Usted afirmó que habría que aislar este tipo de delincuentes vinculados con el narco?

Lo que se mandó a Rosario fueron 1400 fuerzas de seguridad y una Compañía de Ingenieros, que van a apoyar las tareas de urbanización.

En cuanto al tema de las cárceles, no se puede mezclar organizaciones narcos con la presos comunes. Porque, de esta manera, las organizaciones criminales terminan haciendo pie en las cárceles, se camuflan y hacen lo que quieren. Incluso compran voluntades en el Servicio Penitenciario y manejan desde ahí todas las actividades ilegales.

Mi propuesta es que estén en pabellones aislados y lugares despoblados, lejos de los centros urbanos. Ya sea en el sur o en el norte.

Alejandro Gomel (AG): ¿El comando Ingenieros del Ejército que se envía a Rosario no está apto para lo que se los manda?

En realidad, lo que va a Rosario es una Compañía de Ingenieros, que tiene 100 soldados, 25 suboficiales y 4 oficiales. Es una de las tantas unidades que tiene el comando de Ingenieros en el país. Las Compañías son de las más chicas.

Tiene algunos elementos técnicos, pero no para urbanizar, que es una tarea muy grande que le corresponde a la municipalidad de Rosario. Ellos sólo van a colaborar. Imagínense si el Ejército tuviera que urbanizar todos los asentamientos precarios del país, es imposible.

Lamentablemente todo esto se produjo por las circunstancia que le sucedieron a la familia Messi.

Yo ya lo dije: hace falta una inyección fuerte de fuerzas federales en el Conurbano, en Rosario y en Córdoba para volver a controlar el territorio. De ahí en más, las policías provinciales (que deben estar convenientemente depuradas porque están infiltradas por el narcotráfico) tendrán que encarcelar a esta gente.

La política no está a la altura de la circunstancia. Esta es una cuestión de Estado, no de partidos políticos. De hecho, cuando Bullrich fue ministra de Seguridad no hizo nada.

