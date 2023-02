El crimen del malabarista “superó el límite”, en una Rosario que sangra

“Hace una semana le robaron la vida al pibe más bueno que te podías cruzar”. Muchos de los mensajes en las redes sociales para recordar a Lorenzo Altamirano (28) iban en esa sintonía: hablar de un joven músico y malabarista que fue “levantado” de la calle y asesinado frente al estadio de Newell´s, en Rosario. Pero su homicidio no fue uno más en esa ciudad atravesada por la violencia, las balaceras y la muerte. El crimen de “Jimi”, como lo conocían, “corrió todos los límites” criminales, según calificaron los fiscales que investigan el caso. Es que, hasta el momento, se cree que al artista callejero fue elegido “al azar” para usar su cuerpo sin vida “para mandar un mensaje”. Renunció el ministro de Seguridad y el intendente local dijo que la situación es “gravísima”.

Jimi había salido el miércoles 1° de febrero de ensayar con una de sus bandas. Era de noche. Se había quedado a tomar algo con sus amigos y en Oroño y 27 de Febrero se separaron. El malabarista camina por esta última calle rumbo a su casa, pero no va a llegar.

En 27 de Febrero y Lagos, lo suben a un auto que había sido robado unos días antes y después lo bajan frente a la puerta 6 de la cancha de Newell’s. Eran las 22.48, según el registro de una cámara de la zona. Ahí le pegan tres tiros y lo dejan tirado. En la ropa le pusieron un papel escrito a mano con un mensaje. Allí se mencionaba a tres personas vinculadas con la barra brava leprosa y ligadas a la banda Los Monos.

Los investigadores están trabajando en identificar a las personas que participaron del hecho, informaron fuentes judiciales a PERFIL. Aún no hay detenidos ni respuestas concretas. Pero una semana después del crimen de Jimi, fue baleado un Centro de Salud Municipal y ahí se encontró otro mensaje escrito en un cartón en respuesta al que se había hallado en su cuerpo.

El intendente tuvo que suspender un acto que realizaba en el momento de esa balacera. “La situación es gravísima en Rosario. Hay atentados institucionales, sumados a la consecución de crímenes. Sabemos que el 95% de los casos son originados por personas que están bajo la custodia de los Servicios Penitenciarios que planifican, ejecutan y ordenan estos hechos desde la cárcel”, dijo el intendente Pablo Javkin y le reclamó inacción al, entonces, ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi, que luego renunció (el cuarto durante la gobernación de Omar Perotti).

Preocupación. “La línea de investigación más fuerte es que lo levantaron en una esquina y a los diez minutos lo ultimaron. Pocas veces nos tocó un caso de esta naturaleza. Nos hace perder cualquier tipo de límites de lo que evidentemente está pasando en la ciudad”, dijo en conferencia de prensa el fiscal Luis Schiappa Pietra, jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada.

Por su parte, el fiscal Matías Edery –también a cargo de la investigación– destacó sobre la víctima: “Fue una persona casi elegida al azar para mandar un mensaje de este estilo. El modus operandi supera el límite al que estamos acostumbrados a ver en Rosario. La situación es preocupante y exige que todas las instancias del Estado tomen consciencia de lo que está pasando”.

La víctima “no tenía ninguna relación con la banda Los Monos ni con ninguna actividad ilícita”, destacó Edery, por eso “la gravedad de lo que estamos hablando”. Y siguió: “Esto tiene que ver con la dinámica de los negocios ilícitos de la barra de Newell´s. Cuando hablamos de negocios ilícitos, hablamos de la violencia que despliegan estas personas en la Ciudad y su relación íntima con el narcotráfico y su vínculo directo con la banda de Los Monos”.

Parece que los límites en el mundo criminal rosarino cada vez se corren un poco más. En 2020, el asombro (y el espanto) estaba puesto en el asesinato de Florencia Corvalán (23), Christofer Albornoz (21) y la pequeña hija de ambos, Adelai, de un año. Este caso se conoció como “el triple crimen de Tablada”, por el barrio en donde ocurrió. Los habían matado con una ametralladora.

Cuando esta familia cayó de la moto en la que circulaban tras una persecución, el sicario los remató. Se paró frente a la beba y le dio dos tiros, uno de los primeros casos con un bebé asesinado con intención.

El año pasado, fueron asesinados tres bebés. Elena murió cuando atacaron a una familia que volvía de la fiesta de casamiento de una pareja narco. Sus padres, Erica Romero e Iván Giménez, y la beba fueron acribillados. Mientras que Ciro, de la misma edad, murió cuando sicarios balearon el Audi en el que se encontraba con sus padres y su hermano de 6. Este último fue el único que sobrevivió. El negocio del narcotráfico está detrás de estos hechos.

Luego, Geraldine, de un año y medio, recibió tres balazos cuando atacaron a tiros la propiedad en la que se encontraba.

Otro caso que conmocionó a los rosarinos fue el triple crimen de Auriazul (6) y sus papás: Rodrigo Morera y Aymará Altamirano ocurrido en mayo pasado. Los sicarios se equivocaron de personas, no era a ellos a los que querían asesinar. Como ocurrió en el 6% de los casos, donde las víctimas eran inocentes, según se detalla en el informe anual del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe.

El 2022 marcó el récord de homicidios de los últimos diez años y 2023 parece seguir por el mismo camino, pero le sumó un alarmante quiebre más.

Perotti vs. Fernández

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró ayer que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, “no entiende de seguridad” y calificó como “una burla” que el mandatario “opine que no alcanza” el número de efectivos federales enviados a esa provincia.

“El gobernador no entiende de seguridad, que opine que no alcanzan la cantidad de efectivos es casi una burla. Él dice que el que no entiende soy yo. No, el que no entiende es él”, sostuvo Fernández en declaraciones a FM La Patriada.

Además, afirmó que “es su provincia, su policía” y se interrogó: “¿Por qué no les pregunta los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque ninguno de ellos tiene problemas, el problema lo tiene él”.

Fernández respondió de esa manera los dichos del mandatario santafesino que el jueves, tras presentar a su cuarto ministro de Seguridad provincial, reclamó mayor presencia de fuerzas federales en el distrito que gobierna.

Perotti había dicho: “Deberíamos tomar la totalidad de todas las fuerzas federales para que puedan estar en la provincia. La magnitud amerita fuerte y total prioridad de la Nación porque Argentina no puede permitir que estas cosas pasen y ese territorio es Rosario y nuestra provincia. No hay provincia que tengan la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal”.