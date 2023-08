Casación anuló la absolución de César Milani, acusado por enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución del ex Jefe del Ejército César Milani en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. Además, le ordenó al tribunal dictar una nueva sentencia. Argumentó que esta "no resulta razonable" y hay pruebas que no fueron analizadas.

La decisión fue tomada por la Sala I del máximo tribunal penal federal del país a partir de los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que la absolución de Milani "no estuvo fundada". Por su parte, la tercera camarista, Ana María Figueroa, votó para confirmar el veredicto original.

César Milani: "Lo que dice Patricia Bullrich sobre las FFAA en la lucha contra el narcotráfico es una barbaridad"

Según detalló Télam, Casación ordenó dictar una nueva sentencia con "ajuste a los lineamientos" marcados en su fallo, que señaló que "la decisión absolutoria a la cual arribó el tribunal de anterior intervención" con respecto a la responsabilidad penal del ex Jefe del Ejército "no resulta razonable ni se ajusta a los elementos arrimados al debate".

"Lo hasta aquí reseñado evidencia que el tribunal de juicio sustentó el estado de duda en una valoración parcializada del material probatorio, omitiendo llevar a cabo un análisis conglobado de la totalidad de la prueba incorporada al proceso", explicaron Petrone y Barroetaveña.

Así, el Tribunal le dio lugar a una apelación de fiscalía y determinó que, en la instancia de juicio oral, se le otorgó una "irrazonable preponderancia, sin respaldo probatorio suficiente, a las declaraciones brindadas por los imputados, en desmedro de la prueba documental agregada".

Juicio a César Milani por enriquecimiento ilícito.

La investigación contra Milani se inició en 2010 tras la compra de una casa en San Isidro, en el barrio La Horqueta, y que, según se denunció, no podía justificar. Si bien insistió en que un amigo le prestó el dinero en 2009, esta versión no pudo ser comprobada y pasó a ser juzgado.

Así, el ex Jefe del Ejército fue acusado por "haber incrementado lícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio en el período que ejerció al función pública dentro del Ejército Argentino", fuerza en la que fue promovido a Coronel desde 2001 hasta mediados de 2013.

Posteriormente, la fiscalía a cargo de Fabiana León pidió que el militar fuera condenado a 3 años de prisión en suspenso junto al pago de una multa de 200 mil dólares y el decomiso de la casa. No obstante, el Tribunal Oral Federal 7 firmó su absolución el 29 de septiembre de 2022.

Arrestan al hijo de Petro y lo acusan de enriquecimiento ilícito y lavado

En aquel momento, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero consideraron que "no es posible alcanzar un estado de certeza" sobre la responsabilidad de MIlani.

Sin embargo, la fiscalía apeló a esta absolución y Casación respaldó esta postura argumentando que se trató de una sentencia arbitraria "propia de una mirada sesgada y fragmentada de las circunstancias que rodean el suceso", por lo que se buscará obtener un nuevo veredicto.

"Analizadas las constancias del expediente, el acta de debate y la sentencia impugnada, se advierte que el Tribunal ha evaluado en forma parcial o recortada el conjunto de pruebas reunido en la causa y llevado a juicio", concluyó Petrone en su voto.

AS.

LT.