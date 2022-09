Hoy se conocerá el veredicto contra el exjefe del Ejército, César Milani, por enriquecimiento ilícito

El exjefe del Ejército César Milani escuchará a partir de las 13 horas el veredicto de la Justicia en la causa donde se lo acusa por supuesto enriquecimiento ilícito durante sus funciones en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El ex funcionario aseguró hoy jueves ser víctima de una "persecución política, mediática y judicial" y definió como "grotesca" la acusación en su contra que le hicieron desde la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 7.

"Comenzó una real cacería, algo inédito que nunca se había dado con el Jefe del Ejército, me dedicaron 40 tapas de los principales diarios del país", apuntó en su último discurso ante los jueces, apuntando que incluso se busco vincularlo con la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El juicio comenzó el último 7 de julio y a Milani se lo acusa de adquirir una casa en el barrio La Horqueta de San Isidro, un lugar de alto valor adquisitivo.

"Tengo cerca de diez causas, esta es la última. En todas he sido absuelto o sobreseído, en una sola tengo falta de mérito y me han pedido el sobreseimiento", se defendió el ex mandamás del Ejército, que apuntó contra Jorge Lanata. "'Periodismo para todos' me dedicó programas, hubo condena social", expresó.

El exjefe del Ejército, César Milani.

"Mi patrimonio está absolutamente en orden, vivo de acuerdo a los ingresos familiares míos, en el caso de mi señora y yo y mis hijos que trabajan hace 20 años", agregó.

El juicio contra Milani

Además del exjefe del Ejército, también se juzga en la misma causa al ex militar Eduardo Barreiro por supuesto encubrimiento. La fiscal Fabiana León pidió una condena por tres años de prisión más una multa de 200 mil dólares, además del decomiso de la vivienda que fue adquirida por Milani.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero anunciaron que a partir de las 13 se conocerá el veredicto. El letrado que representa a Milani, Alejandro Rúa, pidió su absolución y sostuvo que "en modo alguno se enriqueció con la función pública".

GI/fl