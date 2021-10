Sobreseyeron a Elisa Carrió por calumnias tras involucrar a Milani en la muerte de Alberto Nisman

Sobreseyeron a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió en una causa penal por calumnias e injurias tras haber involucrado al ex jefe del Ejército César Milani en la muerte del fiscal de la AMIA Alberto Nisman.

Así lo resolvió el juez del Tribunal Oral Criminal 19, Sergio Paduczak, quien desestimó la demanda del ex titular del Ejército por considerar que los dichos de Elisa Carrió "guardan relación con un asunto de interés público", como es la muerte de Alberto Nisman.

En tanto, la ex diputada nacional había dicho que el deceso del ex fiscal de la AMIA -acontecido en enero del 2015-al que consideró un "crimen internacional"- guardaba relación con el jefe del Ejército, según la investigación del fiscal Eduardo Taiano.

Elisa Carrió acusó a Aníbal Fernández de expresar un pensamiento nazi por su cruce con Nik

"Taiano ya hizo los cruces y confirma todo lo que yo digo que la organización y la inteligencia es iraní, y que está prácticamente instalada a tal punto que Uruguay tuvo que expulsar a dos o tres porque casi todo Montevideo está tomado. Esos dos días donde instruyen a la custodia. Esto es muy evidente", sostuvo la ex diputada nacional en un programa de televisión.

En este sentido, la referente de Juntos por el Cambio consideró que Milani fue un "partícipe necesario" en la muerte del ex fiscal de la AMIA, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía.

El ex militar César Milani fue nombrado por la entonces presidenta Cristina Kirchner como jefe del Estado Mayor General del Ejército desde el 3 de julio de 2013 hasta el 24 de junio de 2015.

Tras sus declaraciones, el ex titular del Ejército entre 2013 y 2015 inició una causa penal contra Elisa Carrió por calumnias e injurias graves, en donde pidió que se retracte públicamente por haberlo acusado de ser el autor intelectual de la muerte de Nisman, o de lo contrario que sea condenada.

"Me siento calumniado e injuriado al vincularme por la muerte de quien en vida fue Natalio Alberto Nisman, siendo que no solo dice que soy el autor intelectual de dicho injusto penal, sino que también da detalles del plan delictivo, quienes serían mis cómplices, del armado de una estrategia internacional de la que realmente no tuve ni tengo nada que ver", sostuvo Milani en su demanda, quien ya había sido sobreseído en una denuncia por presunto espionaje ilegal.

Elisa Carrió pidió ser sobreseída en la causa por el festejo de su cumpleaños

Además, Milani sostuvo que "los agravios" de la ex diputada afectaron su buen nombre y honor y le causaron un "perjuicio de imposible reparación ya que afecta a mi integridad".

"Las menciones falsas que realiza la denunciada afectan sumamente a mi buen nombre y honor. Soy una persona con una carrera militar intachable, sin ningún antecedente del tipo que esta señora pretende endilgarme", sostuvo el ex militar.

Finalmente, Carrió se presentó ante la Justicia por sus declaraciones y pidió ser sobreseída al considerar que no hubo delito, ya que se trató de un caso de interés público.

"Un análisis conjunto de las constancias de la causa me llevan a sostener que los dichos de Elisa María Avelina Carrió son expresiones que guardan relación con un asunto de interés público", sostuvo el magistrado Paduczak al sobreseerla.

CDI CP