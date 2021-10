Fin de semana de alta tensión entre Milei y Carrió: se acusaron mutuamente de ser kirchneristas

El candidato a diputado por la Ciudad del frente "La Libertad Avanza" Javier Milei afirmó este sábado (9 de octubre) que la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió tiene "un profundo desconocimiento" sobre su ideología, luego de que la ex diputada lo calificara como un "kirchnerista de derecha".

"Elisa Carrió, dado su profundo desconocimiento sobre mi ideología y postura en los hechos, no sólo le dedicaré una clase pública en su honor para sacarla de la oscuridad, sino que le dejo una foto para ver quién es el kirchnerista", apuntó Milei, adjuntando en su cuenta de Twitter una fotografía en la cual se puede ver al ex presidente Néstor Kirchner tomándole la mano a Carrió.

@elisacarrio dado su profundo desconocimiento sobre mi ideología y postura en los hechos, no sólo le dedicaré una clase pública en su "honor" para sacarla de la oscuridad, sino que le dejo una foto para ver quién es el kirchnerista.

Yo siempre estuve del mismo lado liberal ¿Ud.? https://t.co/BoB4ckkjoH pic.twitter.com/zjMwXzF4vf — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2021

"Yo siempre estuve del mismo lado liberal ¿Ud.?", apuntó Milei en un hilo de Twitter en el que también publicó imágenes de la ex diputada junto al fallecido el senador Fernando "Pino" Solanas y los ex presidentes Mauricio Macri y Fernando De la Rúa.

La reacción de Milei se produjo luego de que la dirigente de Juntos por el cambio afirmó, en una entrevista con el legislador porteño Hernán Reyes, que las propuestas electorales del candidato porteño son "kirchnerismo a la derecha".

"Es un kircherismo a la derecha", apuntó Carrió respecto del economista libertario. "El anarcocapitalismo es una sociedad sin Estado librada a los más fuertes. Y el fin de este es una guerra civil y un apoderamiento de una sociedad por las mafias. Se hace en nombre del capitalismo y del liberalismo".

Según Carrió, la atracción de un sector de la población a figuras como Milei está vinculada al sentimiento de "la ira, que es romper todo". "Todos somos anarcos hasta que nos damos cuenta. (El escritor Jorge Luis) Borges en el fondo era anarco, yo primitivamente digo, en el fondo, que no me me jorobe nadie. Pero lo que demuestra el éxodo (judío) es que no hay libertad sin ley", manifestó.

Al referirse a las propuestas que plantea el candidato Milei, quien en las PASO se posicionó como la tercera fuerza en la Ciudad, Carrió consideró que "se equivoca", porque en la sociedad "tiene que haber derecho".

"Tiene que haber Estado y tiene que haber Justicia. Y también tiene que haber igualdad de oportunidades: hay que compensar las posibilidades de la herencia y hacer la carrera más equitativa", reflexionó la dirigente de Juntos por el Cambio.

