Quién es Stefanía Cora, la camporista que reemplazará a Kueider en el Senado

Tras la expulsión del Senador Edgardo Kueider del cuerpo legislativo, la diputada provincial y referente camporista Stefanía Cora tomó su lugar. Con su asunción, el interbloque del Frente de Todos sumará un nuevo integrante y pasará a tener 34 legisladores. La funcionaria milita desde su juventud en el kirchnerismo.

En la votación por la expulsión de Kueider, sobraron los dos tercios: hubo 60 manos a favor, seis en contra y una abstención. Se generaron divisiones entre el PRO y la UCR. A su vez, se ausentaron los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, el kirchnerista Gerardo Montenegro y el radical Víctor Zimmermann. A este último, y sobre el final de la sesión, se le aprobó una licencia sin goce de sueldo hasta el 28 de febrero.

Kueider fue expulsado del Senado por amplia mayoría

Cora fue reelecta como diputada provincial en octubre del año pasado. En 2019, fue segunda candidata a senadora, pero no pudo ingresar ya que el Frente de Todos consiguió una sola banca. Previo a ser elegida como diputada, fue concejal de Paraná, siendo ese su primer cargo a los 24 años. Allí confrontó con el intendente radical Sergio Varisco, luego destituido y condenado como partícipe de una asociación ilícita por comercialización de drogas.

La dirigente de la agrupación liderada por Máximo Kirchner comenzó su militancia al concluir el secundario. Junto al diputado nacional Tomas Ledesma, se convirtieron en referentes camporistas. En las últimas semanas, Cora tuvo una activa participación al apoyar la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner como mandataria del Partido Justicialista.

Mayans, explosivo sobre Kueider: "Que no salga ni al balcón, sabe mucho, no vaya a ser que se caiga del séptimo piso"

Tras la votación para expulsar a Kueider, La Libertad Avanza pidió una habilitación para suspender a Oscar Parrilli por su procesamiento en la causa del Memorándum con Irán. La movida no prosperó: se necesitaban 44 votos y se obtuvieron 34, es decir, 10 menos de lo necesario. Luego de la votación, Parrilli expresó a Radio Delta: “Esto que pasó es querer tapar el sol con las manos, quieren distraer la atención. A mí no me preocupa que discutan lo mío, estoy dispuesto a debatirlo, a analizarlo, con la situación de muchos otros senadores, pero discutamos ahora a Kueider. La intención de ellos es que se piense en otra cosa”, aseguró.

El intento por suspender a Oscar Parrilli no preosperó

Allanaron uno de los departamentos de la secretaria de Kueider

Fue tras la expulsión del ahora ex senador. Es uno de los 13 operativos que dictó la jueza Sandra Arroyo Salgado, procedimiento que se extendió por casi ocho horas. Durante el operativo, Gendarmería se llevó dos televisores de Iara Guisel Costa, la ex secretaria, quien también se encuentra detenida.

Todo comenzó cerca de las 8 de la mañana. Como en el domicilio no había nadie y el portero del edificio no tenía la llave del departamento, Gendarmería tuvo que romper la puerta. Según explicaron autoridades judiciales, se investigará si televisores secuestrados contienen información relevante para la causa. Arroyo Salgado pidió el desafuero de Kueider para llevar a cabo su extradición y traerlo para la detención de Paraguay, donde se encuentra desde que quedó detenido el 4 de diciembre.

Aparte del departamento requisado, Costa tiene otros dos domicilios en Concordia, Entre Ríos. Por lo tanto, la jueza del caso dictó otros 12 allanamientos en domicilios de contadores, escribanos, sociedades y posibles testaferros.

