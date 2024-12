Nicolás Trotta: "Un diputado que fue elegido por el peronismo, no puede votar por Milei"

El docente y ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, analizó el escenario político luego de que la ex presidenta Cristina Kirchner asumiera la presidencia del Partido Justicialista (PJ) en un acto que se desarrolló en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y sostuvo que, de cara a las Elecciones 2025, se trató de “un paso importante para el peronismo”, según señaló en una entrevista en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Trotta fue ministro de Educación de la República Argentina desde 2019 hasta 2021, fue Director de la Escuela Nacional del Gobierno y subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Secretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros) entre 2007 y 2009. Además, se desempeñó como Rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

Venimos entrevistando a distintas personas como vos, referentes del Partido Justicialista, sobre lo que sucedió ayer y cuál tendría que ser el futuro de Cristina Kirchner.

Y ayer mismo, Carlos Castagneto dijo ‘no me gustaría que fuera candidata en 2025, me gustaría preservarla para que sea candidata en 2027’. ¿Cuál es tu opinión al respecto?¿Crees que ella debería ser candidata el año próximo, a diputada por ejemplo, o que debería preservarse para ser candidata a presidente en 2027?

-Creo que se ha dado un paso importante para el peronismo con la asunción formal de Cristina Kirchner como presidenta del partido y que va a permitir empezar a desplegar una estrategia que permita posar al peronismo no sólo de una manera clara como opositora a la política que está llevando adelante Milei, sino al mismo tiempo empezar a construir una alternativa superadora de cara al proceso electoral del año próximo y, por supuesto, crear una alternativa positiva para presentarle a la sociedad de cara a las elecciones del 2027.

Ahora, ¿debe ser o no Cristina candidata del año próximo? creo que ahí van a tener que mandar los números. Si es Cristina quien representa la posibilidad de obtener por parte del peronismo una victoria en la provincia de Buenos Aires, creo que ella debería ser candidata.

Creo que falta mucho para desplegar lo que debería ser la estrategia en el 2025, pero creo que en la provincia de Buenos Aires se va a poner en juego gran parte del desafío que tiene el peronismo porque el proceso político el año próximo, creo yo, le tiene que poner un freno a muchas de la políticas regresivas que quiere imponer Milei y para eso hace falta un peronismo con un claro mensaje opositor en el proceso electoral que después se pueda cumplir en el trabajo en el Congreso entre el 2026 y el 2027.

Carlos Heller decía ayer que el peronismo iba a hacer una elección inclusive mejor que la de 2023 y que el crecimiento en legisladores de La Libertad Avanza va a salir todo del PRO y una parte de los radicales.

¿Cuál es tu propia visión de cuál sería el escenario más posible después de las elecciones de octubre en lo legislativo? ¿Que los diputados que crezca La Libertad Avanza no reduzcan los diputados del peronismo o que incluso el peronismo puede llegar a tener más?

-Si comparamos en términos no del Senado, porque es otra elección que se está poniendo en juego, pero sí la elección de la Cámara de Diputados, estamos yendo contra una elección que no fue positiva para el peronismo, que fue la elección del 2021.

Cristina Kirchner asumió la presidencia del PJ y se debaten sus futuras candidaturas.

Entonces en ese sentido creo que el peronismo, si a partir de esta nueva etapa logra sintetizar candidaturas claramente opositoras en los 24 distritos del país, podemos observar que puede haber un crecimiento en la Cámara de Diputados.

Y por supuesto que los libertarios están yendo a un proceso también de crecimiento en términos de representantes porque en las elecciones del 2021 se presentaron, si mal no recuerdo, solo en dos distritos, entonces van a tener ahora una candidatura en todos los distritos de Argentina y creo que el proceso electoral del año próximo va a ser acompañar o no las políticas de Milei, y hoy quien es la referencia en términos opositores a esta política que está llevando adelante Milei es Cristina Kirchner y es el peronismo.

Entonces creo que vamos a poder consolidar una alternativa sólida que en la Cámara de Diputados puede llegar a tener un crecimiento electoral comparado con lo que fue el resultado de 2021

A ver Nicolás, voy a ser más concreto. ¿El objetivo es que La Libertad Avanza, o todo lo que no es La Libertad Avanza y sus aliados, no alcancen el tercio? O sea, lograr los dos tercios de todo lo demás para que entonces no haya poder de veto ni ninguneo del Congreso? ¿Ese es el objetivo del peronismo? ¿Lograr que él y sus aliados lleguen a los dos tercios y La Libertad Avanza y sus aliados ni a un tercio?

-Yo creo que sí Jorge, porque ahí el desafío es que haya una representación lo más homogénea posible en términos del campo opositor, porque la sociedad ha elegido, es real que Milei ha ganado en un balotaje, pero también la sociedad ha votado en los últimos dos procesos electorales a diputados que tienen representatividad y un diputado que ha sido electo en el marco de un plexo de ideas no puede hoy estar acompañando, como ocurre hoy con los diputados de la provincia de Tucumán, que fueron electos por el peronismo y son levantamanos de Milei, lo mismo pasa con algunos senadores en el Senado Nacional, que fueron electos por el peronismo, algunos de los cuales inclusive compartieron boleta con Cristina Kirchner, con Alberto o con Sergio Massa y hoy también son levantamanos de las ideas de Milei que nada tienen que ver con el peronismo.

Creo que es fundamental en ese sentido, y creo que es la tarea que está llevando adelante Cristina Kirchner, un peronismo claramente opositor, pero no alcanza con eso porque también hay que construir una alternativa que implica también un mea culpa de las cosas que el peronismo no pudo hacer en el pasado.

Porque si vemos la realidad social hoy, que se ha agravado fuertemente en términos de ingresos, en términos de crecimiento de la pobreza, la indigencia, en este año de gestión de Javier Milei, si vemos una fotografía un poco más extensa, la realidad es que desde el año 2017 la Argentina no la logrado mejorar sus indicadores sociales y económicos, y creo que eso es algo grave y que tenemos que construir una alternativa superadora para presentar a la sociedad.

Nicolás, además de los legisladores electos por el peronismo que son levantamanos de Javier Milei, otro de los sectores clásicos del peronismo es el sindicalismo.

Y una de las críticas que hizo Cristina ayer es que no hubo paros nacionales y una crítica a la cúpula de la CGT. ¿Cuál es tu propia visión sobre qué responsabilidad le cabe a la CGT de no haber tenido una posición un poco más combativa frente a Milei?

-Yo creo que la CGT, como central de trabajadores, inició un proceso de reclamo muy fuerte al inicio del gobierno, recordemos lo que fueron las movilizaciones y los paros en el primer trimestre del año. Me parece que después no encontró un marco de unidad para poder llevar adelante una expresión contundente de cara al gobierno, y creo que uno no puede pensar un peronismo si no es también con una fuerte participación del sector de los trabajadores, y creo que es la tarea que también está llevando adelante Cristina Kirchner.

El exministro de Educación recordó las movilizaciones y marchas llevadas a cabo por la CGT al inicio de la gestión libertaria.

Ayer participaron muchos dirigentes sindicales y creo que eso hay que ampliarlo. Inclusive tenemos que tener la capacidad de convocar a aquellos con los cuales no necesariamente compartimos todo el marco de ideas pero si tenemos un mensaje muy claro y compartido en término de ser opositores a este Gobierno.

Creo que el desafío que tiene hoy Cristina Kirchner es poder ampliar la convocatoria, dialogar con todos y empezar a tejer un proceso de reconstrucción del peronismo, que creo que también uno de los legados importantes que puede dejar Cristina al partido es que el partido pase a ser un partido que forme a cuadros políticos, que convoque a todos, que lleve adelante debates, algo que históricamente ha estado ausente en el partido, porque el Partido Justicialista ha sido generalmente una herramienta electoral y creo que lo que está convocando hoy Cristina Kirchner es a que el partido sea un espacio de formación de cuadros políticos, de repensar qué estado necesita la Argentina, pero también que sea una herramienta de vínculo con toda la sociedad. Y creo que eso es una tarea muy ambiciosa que Cristina ha planteado poner en movimiento a partir del mes de marzo, prepararnos en estos meses para hacer una propuesta clara para toda la sociedad.

