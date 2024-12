Martín Menem se perfila para mantener la presidencia de la Cámara de Diputados, una decisión que será ratificada o rechazada en la sesión preparatoria convocada para este miércoles, la última del calendario de sesiones oficiales. La vicepresidencia quedaría en manos de Cecilia Moreau (UxP), Julio Cobos (UCR) y Silvia Lospennato (PRO).

Estas sesiones suelen ser breves. “Un trámite”, por decirlo así, excepto en circunstancias de grandes tensiones y desacuerdos. Durante el gobierno de Alberto Fernández ocurrió que la oposición no quiso votar la reelección de Cecilia Moreau al frente de la Cámara de Diputados, lo que implicó que, de todos modos, se prorrogue su presidencia sin el aval de los legisladores.

Esta vez, el recinto está “cargado” por ciertas tensiones relacionadas al saldo parlamentario del Gobierno tras su primer año de gestión. Cabe destacar que el destrato que ha tenido el Presidente para con los representantes populares no tiene antecedentes en la historia argentina en democracia. Asumió de espaldas al Poder Legislativo, para luego adjetivarlos con los más ingratos insultos y apelativos: “nido de ratas”, “gastadores seriales”, “casta”, etc.

Con expectativas por la convocatoria a sesiones extraordinarias, cierra el primer año parlamentario de La Libertad Avanza.

El marco de alianzas del Gobierno en el parlamento se ha visto empañado estas últimas semanas por las tensiones crecientes en la relación con sus aliados del PRO. La pérdida de estado parlamentario del proyecto de Ficha Limpia tras no haber obtenido quórum para tratarlo (con 8 diputados de La Libertad Avanza que se ausentaron de la sesión) desató una serie de reclamos y críticas públicas.

A pesar de este cortocircuito, es esperable que el partido amarillo siga en una postura colaboracionista. Sin embargo, entre sectores cercanos al partido liderado por Mauricio Macri circuló el nombre de Cristian Ritondo para ocupar la segunda vicepresidencia, desplazando a la UCR (Julio Cobos).

Por otra parte, desde sectores como la UCR y la Coalición Cívica es muy probable que apoyen a Menem, pero como contrapartida esperan con expectativas la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar temas que quedaron en el tintero. “Algunos diputados no vemos con buenos ojos encarar una discusión que no tenga los tres grandes temas que el Congreso no pudo tratar sobre finales de año: La reforma sindical, la ley de ficha limpia y el presupuesto”, sostuvo este martes Martín Tetaz en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

El bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, se ha caracterizado por un cumplimiento a rajatabla de los reglamentos, usos y costumbres del Congreso. Se espera que no pongan demasiados obstáculos a una sesión que debería desarrollarse protocolarmente. Así lo han expresado en reuniones con negociadores del Gobierno como Guillermo Francos.

Entre otros que reclaman sobre la actividad parlamentaria están los gobernadores de las provincias, peronistas y de otras fuerzas, que exigen que se avance con un proyecto de presupuesto que establezca criterios para quitarle al Gobierno la discrecionalidad y posibilidad de dar ultimatums. Desde el oficialismo se han mostrado intransigentes y acusan de querer “quebrar el déficit fiscal”. En el marco de estas polémicas, Unión por la Patria, con 99 votos, llega al debate con la atención en otras cosas. Tras una intensa jornada de discusiones internas, el bloque aplazó cualquier decisión hasta este miércoles al mediodía.

Algunos legisladores se quejaron de las acusaciones de mantener un “pacto” con el oficialismo que implicaría ficha limpia, la reforma electoral y eliminación de las PASO, y la renovación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, con el dictamen de Ariel Lijo y una mujer.

Sin embargo, en el kirchnerismo se oyeron voces que plantean que el respeto a la voluntad popular expresada en el voto implica que los cargos de sucesión presidencial estén en manos del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados está en la línea de sucesión presidencial, junto con el presidente provisorio del Senado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ende, sería lógico que apoyen la reelección de Menem.

Por último está la izquierda, que ha tenido fuertes encontronazos con la moderación del recinto y las comisiones. Criticaron en varias ocasiones a José Luis Espert por ser arbitrario y cortar el micrófono a diputados cuando estaban haciendo uso de la palabra. Además, desde este espacio han sido enérgicos críticos de la reforma electoral, que afirman que “privatiza las elecciones” al cortar el financiamiento estatal y permitir aportes privados sin límites.

