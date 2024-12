Luego del “pacto” entre el kirchnerismo y LLA, Menem va por su reelección en Diputados

La Cámara de Diputados elegirá el próximo miércoles a sus autoridades para el siguiente período, y allí el oficialista Martín Menem buscará ser reelecto como titular del cuerpo, cargo que ejerce desde el inicio de la gestión libertaria.

La sesión preparatoria de la Cámara baja tendrá lugar el miércoles 4 a las 14 en el recinto, donde también se votarán al resto de las vicepresidencias y secretarias. El riojano tiene el aval del presidente Javier Milei, y al cabo de su primer año en la Cámara Baja, desde LLA intentarán que se mantenga en ese lugar de sucesión presidencial.

Claro que la reelección de Menem en Diputados, que más allá de algunos chispazos durante el año por temas concretos, no era considerada como un ‘tema polémico’ para el Gobierno hasta que la semana pasada el pulgar abajo del oficialismo al proyecto del PRO de Ficha Limpia disparó en redes las tendencias “pactaron con el kirchnerismo”, y en esas versiones se mencionaba que una de esos temas presuntamente acordados entre LLA y el kirchnerismo, estaba que Menem siguiera al frente de Diputados.

A tal punto llega el tema, que el PRO y LLA cruzaron durísimos comunicados, acusándose desde un lado de “apoyar a los corruptos” y del otro de “repugnante oportunismo político”, según consigna Perfil.

Lo cierto es que las votaciones de autoridades la semana próxima serán seguida con una atención que no se esperaba, pero que esas acusaciones opositores que han teñido la caída de Ficha Limpia como “aval libertario a la corrupción K”.

Según la oposición, el Gobierno hizo ese pacto a cambio de la votación sin reparos de Menem como titular del cuerpo. El enojo de los bloques dialoguistas se relacionó con la ausencia de ocho diputados de La Libertad Avanza a la hora del quórum, lo que sumado a los faltazos de otras bandadas, dejó a la sesión lejos de conseguir el número necesario para poder iniciar.

Por su parte, Unión por la Patria negó cualquier acuerdo con el oficialismo y deslizó que definirá el tema de las autoridades el martes próximo en reunión de bloque con el santafesino Germán Martínez a la cabeza. También se volverán a votar el miércoles las vicepresidencias, actualmente ocupadas por Cecilia Moreau (primera), Julio Cobos (Segunda) y Silvia Lospennato (Tercera).

Para Gutiérrez no hay dudas del pacto

Carlos Gutiérrez, diputado nacional del cordobesismo y miembro del bloque Encuentro Federal, aseguró a Puntal que no hay ninguna duda de que el gobierno de Javier Milei pactó con el kirchnerismo para hacer caer el proyecto de Ficha Limpia esta semana en la Cámara Baja. “A las pruebas me remito: no solamente las que generaron en las últimas horas previas a la caída de la sesión por Ficha Limpia, sino también en las posteriores. Esa sobreactuación en la que el Presidente llama a Lospennato para decirle que él está de acuerdo con la Ficha Limpia. Vaya si no debiera estarlo, toda vez que fue él precisamente en la apertura de sesiones cuando habló concretamente de Ficha Limpia”, sostuvo el diputado que integra el bloque Encuentro Federal.

Y añadió: “Del otro campamento, del kirchnerismo, también está la necesidad de salir a despegarse de esta sospecha que ha quedado más que clara. Pero lo grave de esto es que se sacrifica en el altar de una coyuntura electoral, de una visión electoralista del país, un instituto como es el de la Ficha Limpia”.

El parlamentario añadió que “es una lástima porque el gobierno nacional ha mantenido y mantiene ciertos niveles de aprobación en materia económica, en materia de sus logros, más allá de la visión de cuánto puede durar esto y cuánta sostenibilidad en el tiempo tiene. Pero tiene niveles de aprobación y lo echa a perder o derrumba con el codo lo que ha escrito con la mano cuando incurre en estas prácticas que viene denunciando permanentemente y en las que termina incurriendo él mismo”.