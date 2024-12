Carlos Castagneto: "No sé si Cristina tiene que ser candidata el año que viene, la cuidaría para 2027"

Luego de la cumbre del PJ bonaerense esta semana, Carlos Castagneto aseguró que el encuentro fue “un puntapié para poder unificar los criterios” de cara a 2025, y sostuvo que Cristina Kirchner debería ser candidata en 2027. A su vez, afirmó que el Gobierno no está dispuesto a tratar el Presupuesto y cuestionó la decisión del Gobierno de reducir en un 90% la cantidad de impuestos. “Estamos en las antípodas de lo que dice el Presidente, y me parece que está viviendo un mundo irreal”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Carlos Castagneto es diputado nacional de Unión Por la Patria con mandato hasta 2027, cargo que también mantuvo desde 2015 hasta 2019, y es presidente del Partido Colina. Anteriormente, fue titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (2022-2023), director general de Recursos de Seguridad Social (2019 -2022) y secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social entre (2003-2015).

¿Cómo viste la salida de la persona que ocupó tu cargo en la AFIP, Florencia Misrahi, que fue despedida de su cargo y la decisión del Presidente de anticipar un recorte del 90% de los impuestos?

Me llamó la atención que hayan sacado del cargo a Florencia dado que, si es por lo que se dice, ella le puesto percepciones en las plataformas digitales en la ex AFIP, hoy ARCA. Por ejemplo, le ha puesto percepciones a los fletes, cuando sabíamos que era una medida donde se avivaban algunos importadores. También se le colocó un anticipo a las grandes empresas cuando me tocó conducir el organismo.

Viendo el decreto por el cual la dejaron fuera del cargo, me parece que fue muy duro y no creo que se lo mereciera. Nunca vi un decreto tan duro con respecto a la salida de una funcionaria del Estado. Me parece que por lo pude percibir, ella llevaba al organismo de manera tranquila. Lo que pasa es que cuando al Presidente no le gusta algo, como dicen varias encuestas, la actúan muy fuerte.

¿Alguna vez se despidió así a alguien que estaba al frente del órgano recaudador, independientemente del nombre que fue teniendo a lo largo de los años?

No, nunca ocurrió algo así. Aún más, en 2001, cuando se fue la Rúa, quedó un desfasaje en el tema de los administradores federales. Pero los términos del decreto me parecen muy perjudiciales para Florencia cuando no tuvo ningún conflicto público como para destituir a una persona en un cargo tan importante, aunque el Presidente quiera eliminar un 99% de los impuestos.

Quiero hacer una aclaración: hacer una reforma tributaria, que nosotros también la estamos trabajando, es como una reforma casi constitucional. Una parte de los impuestos van a las provincias y otras van para el gobierno nacional, entre otros, dependiendo del tipo de impuesto. Por supuesto que hay que simplificar impuestos, pero el Presidente no puede decir de un día para el otro que terminó una reforma tributaria y delegar a las provincias algo que ya tienen, que son los impuestos provinciales y las tasas municipales. No sé qué quiere delegarle a las provincias. Lo que quiere el Gobierno es desarmar el Estado cada vez más, porque dijo que la motosierra va a ser más dura.

Ayer en el Congreso citamos al titular del PAMI y al ministro de Salud para que vengan a poner en claro qué está pasando con los medicamentos, además del incremento exponencial de los precios de los medicamentos, pero no vinieron, y con el presupuesto pasó lo mismo. Ayer se cumplió un año desde que el presidente dio un discurso de espaldas al Congreso. Él se cree que es un monarca y no se da cuenta de que el poder te lo prestan por un ratito. No tiene que creer que las fuerzas del cielo lo van a ayudar porque hoy la gente la está pasando muy mal.

El discurso fue simplemente para los grandes inversores de la timba financiera, no inversores reales, porque cuando habló del RIGI demostró que no conoce la ley. En el RIGI pueden entrar bienes de capital usados y mano de obra extranjera para su trabajo y dijo que con el RIGI se van a generar puestos de empleo, además de generar trabajo indirecto a través de la pequeña y mediana empresa. El Presidente obvió decir que, al día de la fecha, perdimos 16.500 pequeñas y medianas empresas. Las grandes son las que han tenido rentabilidad, y también los bancos, que han tenido un superávit grande porque el riesgo país bajó. Lo único que se está pagando son los bonos a 100 años que adquirió Caputo, pero para adentro, para nuestro país, para los trabajadores y las trabajadoras, para los jubilados, los niños y los adolescentes no hay nada.

Hay un objetivo de reducir la carga tributaria total. Sturzenegger le planteó al presidente Milei que no estaba de acuerdo con crear situaciones ventajosas tributariamente, y el presidente le dijo que será dentro de 5 años, cuando maduren las inversiones que están haciendo, Argentina va a tener los mismos impuestos que se les ofrece a los capitales del RIGI, casi como Irlanda, con la idea de casi ser un paraíso fiscal. ¿Cuál es tu propia visión respecto de esa idea a mediano y largo plazo?

Eso me preocupa mucho. Si la simplificación de impuestos va a ser igual que la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso, van a pagar los que menos tienen, y los que más tienen no van a pagar. Porque salió la cuarta categoría de Ganancias a los sueldos, y bajó Bienes Personales a los que más pagan. Así que, en lugar de tener impuestos regresivos, van a pagar más los que menos tienen.

Creo que tenemos que tener un Gobierno ordenado y que recaude con justicia. Si vamos a darle beneficios impositivos a todo el mundo mientras tenemos compromisos de deuda, no tenemos obras de infraestructura y recursos propios, me parece que el camino es volver a adquirir deuda o chocar la calesita. Lo que tenemos que hacer es fomentar el consumo interno, generar mayor recaudación y distribuir el ingreso.

Estamos en las antípodas de lo que dice el Presidente, y me parece que está viviendo un mundo irreal, con un relato irreal. Habla de energía atómica cuando este cerró Atucha 2. Todo va al mercado, pero el mercado no es todo, porque con los impuestos que se pagan, un hospital compra vacunas. Entonces, la gente con un salario promedio, que para el 60% de los trabajadores registrados es de 500.000 pesos, la libertad de mercado nos lleva a lo que pasó con las prepagas.

Alejandro Gomel: ¿Cree que ya terminó el tiempo para las extraordinarias? ¿Tienen algún dato con respecto a esto?

En lo personal, doy por cerrado el tema porque queda una semana sola y los temas que querían tratar no se tratan de un día para otro, tienen que pasar por tres comisiones para ir al recinto. El Gobierno no llama a sesionar porque no quiere tratar el presupuesto. Quieren manejar el presupuesto a su gusto a través de las decisiones administrativas del jefe de Gabinete, y no quieren mostrar que no tiene un plan de Gobierno, acciones y metas.

Sobre el caso Kueider, el diputado sostuvo que para el bloque de UxP “la Ley Bases no tiene validez si se descubre una corrupción en la votación de la misma”.

Ayer nos decían en una reunión que el plan de vacunación sigue funcionando, pero si miras la ejecución, no compraron nada, como para el dengue, y así pasa con las distintas vacunas. Si las provincias no compran la vacuna, la Nación no les está dando ninguna. Ellos demostraron que no quieren un presupuesto. Tuvimos exposiciones todos los días, y el día que empezamos a debatir el presupuesto, el presidente dijo: "El presupuesto sale como dijo el Ejecutivo”. Ahí se terminó la reunión y no pudimos debatir.

También me parece que tienen múltiples dudas con respecto a lo que pase mañana en el Senado, porque la verdad que es vergonzoso lo que ocurrió con el senador. Nosotros, desde el Congreso, hemos pedido la conformación de la comisión porque consideramos que la Ley Bases no tiene validez si se descubre una corrupción en la votación de la misma.

AG: ¿Van a tratar de avanzar por ese lado ahora? ¿Se puede probar la relación entre Kuider y la Ley Bases?

Es extraño porque después que se votó la ley, el senador salió cinco o seis veces, y creo que un fiscal federal tendría que intervenir de oficio, más allá de que tiene una causa en el juzgado por lavado de dinero en el juzgado de San Isidro. Aparentemente, tiene propiedades en el exterior. En este caso, al ser un senador nacional, tiene que abrirse una causa o profundizar la causa que tiene la fiscalía.

AG: Apareció otro caso a partir de investigaciones periodísticas que tiene que ver con el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. ¿Allí también van a hacer algún pedido de informes?

Nosotros hicimos un pedido para que se conforme una comisión para este tipo de casos. Si decimos que no tiene validez la ley porque es peor que la Banelco, tiene que haber una investigación seria de parte del Congreso y una investigación seria de parte de la justicia para que se llegue a una conclusión rápida sobre qué pasó con estas leyes. El cambio de manos, en un momento cuando no tenían los votos me parece que es materia de investigación.

Elizabeth Peger: ¿Cómo ve el escenario interno del peronismo, ya pensando en que estamos por entrar en un año de elecciones?

Con respecto a Milei, él ya presentó sus dos candidatos: Adorni y la hermana. Por nuestra parte, me parece bueno que se hayan reunido. Yo no participo porque soy presidente de Colina, pero considero que la reunión del otro día es un puntapié para poder unificar los criterios y para pensar una propuesta electoral, pero en pos de una propuesta electoral para el 2027. Hay que ser muy conscientes de que este Gobierno nos va a dejar sin inversión durante cuatro años, sin nuevas escuelas, hospitales y equipamiento. Vamos a tener un desafío muy grande. Creo que de una vez por todas, el pueblo que vote tanto a un presidente, un gobernador o diputados y senadores, deberá juzgarlos en función de sus votos.

No digo que hay que votar todo en contra o igual que el bloque porque uno puede tener una apreciación distinta, pero cuando se trata de leyes que perjudican al pueblo me parece que no vale. Por eso también es muy importante que el partido justicialista a nivel nacional tenga actividad en las provincias.

EP: ¿Usted la quiere candidata a Cristina en la provincia de Buenos Aires el año que viene?

No. Yo lo que quiero es que se depure el padrón del Partido Justicialista.

EP: ¿Pero le gustaría?

Es una decisión de ella. No sé si Cristina tiene que ser candidata el año que viene, la cuidaría para 2027.

EP: ¿La ve como candidata a presidente?

Sí, tal cual. Si entra de diputada con el nivel hoy de la cámara del oficialismo, que parece un programa de chimentos porque lo único que hacen es mirar los celulares, me parece que Cristina tiene mucho nivel para estar en una discusión en donde, lamentablemente, no se habla de política.

EP: Se entretuvieron bastante este año en el Congreso. Hubo patitos, de todo…

Por eso. En el lugar que es la casa del pueblo hay que debatir política, y lo único que hacemos es sacarnos fotos para decir “este está más lindo, este está más feo” y twittear en contra de los compañeros con agresividad. Se han dicho cosas muy fuertes de un lado y del otro.

Creo que se tienen que debatir las leyes con seriedad, y cuando uno hace un aporte, aunque sea opositor, me parece que hay que tenerlo en cuenta. Eso es la democracia, y ese es el Congreso que escucha la voz del pueblo. Aunque ellos hablan de la antipolítica, entraron por la política, y el presidente también entró por la política.

