Elisa Carrió acusó a Aníbal Fernández de expresar un pensamiento nazi por su cruce con Nik

Elisa Carrió pidió que la Justicia investigue los dichos de Aníbal Fernández a Nik por considerarlos una amenaza que “expresa un pensamiento racista y nazi”. Además, consideró que la respuesta del funcionario al dibujante es “una especie de ataque antisemita muy claro”.

La exlegisladora, que se encuentra haciendo campaña en Mar del Plata, y habló con TN sobre el cruce por Twitter que tuvo Fernández con el creador de Gaturro. “El colegio ORT es judío. Él no hace solo una amenaza a los hijos de Nik dibujando el colegio, él está transformando el nombre del colegio judío de Buenos Aires en una especie de ataque antisemita muy claro”, destacó.

“Lo que está diciendo es que, si quieren, pueden arrasar con la comunidad judía. En el fondo expresa un pensamiento racista y nazi que tiene que ser investigado por la Justicia”, subrayó. Para Carrió el ministro de Seguridad es “un hombre que amenaza”. “En 2015, cuando cerré la campaña y estaba llegando a la interna con (Mauricio) Macri y (Ernesto) Sanz, hubo tres balas que tenían una nota muy corta que decía que, si no me dejaba de joder con el narcotráfico, iba a liquidar a mis hijos”, denunció.

“No hay que tener miedo, todo pasa y Aníbal Fernández va a pasar”, advirtió y agregó con ironía: “Si Aníbal Fernández puede ser ministro de seguridad, el Gordo Valor puede ser un superministro”.

El origen del conflicto

A través de un tweet Nik cuestionó al Gobierno: “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo".

Frente a esto el que tomó el guante sin que lo llamen fue Aníbal Fernández que le contestó: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?". Fue por nombrar esa institución educativa, que es a la que asisten los hijos del dibujante, que se tomó el mensaje como una amenaza.

“El ministro de seguridad me dedica un tuit persecutorio con una amenaza velada dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores”, publicó Nik. “El ministro que debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”, declaró.

Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribi a su WhatsApp y le dije:

“Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”.

Lo hablé con el Presidente de DAIA.

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 12, 2021

Ante esto el ministro aclaró: “Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribí a su WhatsApp y le dije: ‘Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos’. Lo hablé con el Presidente de DAIA. ¿No se entiende lo del dibujito? Aquí va”. En ese posteo incluyó un dibujo en el que Gaturro visita la escuela a la que hizo mención, dando entender que por eso la usó como ejemplo.

