Turistas y balance de temporada: qué pasa realmente en Carlos Paz según el empresario Eduardo Giordano

La ciudad se muestra llena; pero las cajas no tanto, podría resumir la entrevista con dos empresario que tienen historia y futuro en Villa Carlos Paz. Ese resumen "brutal" surge del diagnóstico de Piero Giordano y Eduardo Giordano al analizar la temporada de verano desde la noche, el turismo y el espectáculo.

El balance contrasta con el relato oficial. Según datos de la Provincia y la Agencia Córdoba Turismo, enero cerró con un 9% más de turistas que el año pasado, Córdoba alcanzó un récord de 3,5 millones de visitantes y se informó una suma billonaria de ingresos por la actividad turística. Para los Giordano, el problema no es la cantidad de gente. Es el consumo.

¿Hay turistas en Carlos Paz? Eduardo Giordano lo explica desde la lógica del turismo de cercanía: “Ves la San Martín (avenida principal de la ciudad) con una cola inmensa y a la una de la mañana la ves al revés, se van”. La postal de ciudad llena convive con otra realidad económica que es "una cuestión de bolsillo también, la gente no tiene el dinero necesario para cumplimentar todos los servicios que tiene la ciudad”, expresó el empresario en "Es por Acá", Punto a Punto radio (90.7 FM) al describir que pueden ser cordobeses de la capital que regresan a sus hogares sin pernoctar.

Predomina el visitante de día, el cordobés que va y vuelve, el consumo rápido y el gasto mínimo. El turismo existe, pero el perfil cambió: menos noches, menos servicios, menos ticket promedio.

Informalidad alta y competencia desleal

Uno de los núcleos del problema está en el mercado de alojamientos. Eduardo Giordano apunta directamente a la informalidad: “Te sale un departamento informal 60.000 pesos para cuatro personas… ¿qué riesgo empresarial tiene? Ninguno, porque no paga absolutamente nada... y vos tenés que pagar los sueldos, la luz, la mucama”, alertó.

La competencia entre alquileres informales y hoteles formales genera una distorsión estructural: los precios se mantienen contenidos no por eficiencia del sistema, sino por presión de un mercado que opera fuera de las reglas fiscales y laborales. El resultado es una competencia desigual que impacta en la sustentabilidad del sector.

Desde la noche, Piero Giordano, responsable de Keops, describe una temporada fragmentada al describir como sortea la temporada el entretenimiento. “Es una ola que arranca el jueves y el domingo se plancha y después, bueno, lunes, martes y miércoles está muy tranquilo la ciudad. Es como si fuera un marzo”, comparó.

Sobre el nivel de actividad, es directo: “Nosotros hemos tenido una decreción de ticket vendidos... es más o menos una merma de un 20%”. La estrategia no fue subir precios, sino sostenerlos mediante alianzas empresariales. “Amortiguamos un poco la caída porque pudimos defender el valor del ticket promedio, al unirnos (en la fusión de boliches) logramos defender el ticket promedio, que eso fue lo que nos salvó”.

La lógica es clara: menos volumen, mismo precio, márgenes ajustados. A esto se suma el cambio cultural en el consumo. Los chicos "cada vez se toma menos alcohol, se cuidan mucho, hay como una onda fitness a nivel mundial que viene creciendo”.

Y un factor estructural local: “Hay una cultura del regalo en Villa Carlos Paz que es complicada, todo el mundo pide las entradas para los boliches, para los teatros, para todo”.

Teatro: menos producción, más oferta barata

Eduardo Giordano fue junto a Flavio Mendoza y Miguel Pardo quienes relanzaron el teatro en la Villa, cuando debutaron con Stravaganza en 2011. Hoy, el hotelero describe una plaza teatral degradada. “Carlos Paz viene sufriendo una degradación de muchos espectáculos baratos y se regalan muchas entradas, desfavorecen a las obras que valen”, aseguró.

“Hoy está muy difícil trasladar los costos a precio. Costos fijos son muy altos, la rentabilidad ya no es la de antes”, explicó ante la consulta si puede existir en estas condiciones de país una obra tan disruptiva como en otros años.

Para el empresario, las grandes producciones quedaron fuera del esquema económico actual:“Para hacer una gran producción necesitas que la economía mejore... hoy no se puede cobrar esa entrada [de valor real], así que no se puede hacer. Es muy simple”. Menos inversión, menos calidad, más lógica de supervivencia.

¿Qué pasa en otros destinos?

En una comparación regional -si es que vale-, Giordano comentó que la crisis es generalizada, mencionando que en destinos de Brasil, como Florianópolis, la afluencia de argentinos ha caído drásticamente y están trabajando al 50% de su capacidad. “Vengo de Brasil y está peor que acá. Estuve 7 días en Florianópolis y 5 en Camboriú, los dos destinos están al 50%”, relató.

La temporada muestra una nueva lógica del turismo argentino: el precio ya no lo fija la oferta, lo regula el bolsillo. La demanda manda. Y el empresario se adapta. Como lo sintetiza Piero Giordano: “Viajar es darse un lujo y hoy yo creo que la crisis lo que está haciendo es que las personas no se lo puedan dar”.

Carlos Paz no está vacía y el turista selecciona su entretenimientos con mucho cuidado.