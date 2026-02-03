Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el decreto de Milei sobre el sable corvo de San Martín

Con la publicación del decreto 81/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso el traspaso del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional (MHN) al Regimiento de Granaderos a Caballo. La medida, oficializada en el marco de la conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, tuvo como primera consecuencia la renuncia de la directora del MHN, María Inés Rodríguez Aguilar.

El sable corvo forma parte del patrimonio histórico nacional desde fines del siglo XIX y su lugar de guarda y exhibición ha sido objeto de decisiones administrativas a lo largo del tiempo. Tras haber permanecido bajo custodia del Regimiento de Granaderos durante varias décadas, en 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández, fue trasladado nuevamente al Museo Histórico Nacional.

Con el nuevo decreto, Javier Milei revierte esa medida y restituye la custodia al cuerpo militar creado por San Martín. El texto también habilita que el sable corvo sea trasladado a la ciudad santafesina de San Lorenzo, en el marco de los actos oficiales por el aniversario de la Batalla de San Lorenzo.

Según lo informado, la pieza histórica será trasladada para participar de la conmemoración prevista para el sábado 7, coincidente con la recreación del episodio histórico. La medida se adoptó luego de gestiones realizadas desde el municipio ante la Presidencia de la Nación y se concretará una vez que la custodia del sable esté formalmente a cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Horas después de la publicación del decreto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia al cargo.

En una breve carta, expresó su disconformidad con la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo y agradeció al personal del museo y a las áreas de patrimonio cultural por el trabajo realizado durante su gestión.

La salida de Rodríguez Aguilar se produce en un contexto en el que está previsto convocar este año a concurso para la dirección del MHN. Hasta el momento no se informó si el cargo quedará vacante de manera transitoria ni quién asumirá la conducción del museo mientras se desarrolla ese proceso.

El decreto 81/2026 deroga la norma de 2015 y dispone que el sable corvo quede “bajo la guarda y custodia” del Regimiento de Granaderos a Caballo, que será responsable de su preservación, seguridad e integridad conforme a los protocolos vigentes. El texto fundamenta la decisión en el valor simbólico del sable como patrimonio histórico y en la relación institucional entre la reliquia y el Regimiento, cuya sede histórica fue declarada Monumento Histórico Nacional.

El sable fue donado al Estado argentino en 1897 por la familia Terrero-Rosas, descendientes de Manuela Rosas, y se incorporó al acervo del Museo Histórico Nacional en 1898. A lo largo del siglo XX fue objeto de robos en 1963 y 1965, hechos que motivaron que, desde 1967, su custodia quedara a cargo del Regimiento de Granaderos.

En 2015 se dispuso su traslado al MHN para exhibición, manteniendo la custodia militar. El nuevo decreto de Milei no especifica si el sable será exhibido al público ni en qué condiciones.

