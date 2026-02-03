El líder camionero, Pablo Moyano, encendió la interna del peronismo a pocos días de que el Congreso de la Nación comience el debate sobre la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a Radio Gráfica, el sindicalista rechazó el proyecto oficial, anticipó su participación en las movilizaciones en contra y criticó a los gobernadores peronistas que apoyarán la iniciativa.

Esta postura se produce en el contexto del acercamiento de Moyano con Abel Furlán, secretario general de la UOM, y con el sector de la CGT que adopta una estrategia más confrontativa frente al Ejecutivo en materia laboral.

La crítica de Pablo Moyano a la Reforma Laboral

“Es una reforma laboral regresiva, que te lleva a los años de la esclavitud, en donde los jubilados van a tener que pagar las indemnizaciones de los trabajadores”, sostuvo Pablo Moyano.

“Hay que estar en la calle. Hoy nos reunimos con el compañero (Abel) Furlán, que está armando un frente sindical con los gremios que vamos a salir a la calle en Córdoba, Rosario y el día que se trate en el Congreso“, agregó.

Este bloque sindical reúne a más de 60 organizaciones y continúa sumando nuevos gremios que plantean la necesidad de rechazar de manera firme al proyecto de “Modernización Laboral” y, dentro de su plan de acción, convocó a movilizar el 5 de febrero en Córdoba y el 10 en Rosario.

Pablo Moyano criticó a los gobernadores peronistas

“Todos sabemos que es un gobierno gorila que viene por los derechos laborales, ahora los gobernadores peronistas, ¿qué están dudando de la Reforma Laboral los gobernadores de Córdoba, Tucumán y Catamarca?. No se la pueden llevar de arriba estos gobernadores”, subrayó Moyano.

“Hay que darle un mensaje contundente al Gobierno, a los empresarios y al peronismo. Esto también pasa porque no hay una conducción en el peronismo. Esperemos que con la movilización se pueda suspender o posponer el tratamiento de la Reforma Laboral”, añadió.

“El Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cerró su campaña a gobernador en el camping de Camioneros y fue el primero que le dio el voto a la Ley Bases. Hacen campaña con Perón y Evita y en la primera de cambio te votan en contra”, disparó Pablo Moyano.

“Lo que preocupa es que no hay reacción. Los derechos adquiridos se defienden, si no hay confrontación total en la calle nos van a llevar puestos. De un día para otro te quieren limpiar todos los derechos. Vamos a resistir para que no los saquen”, concluyó el dirigente camionero.

