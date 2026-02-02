Javier Milei planea visitar Mendoza antes de fin de mes y tras la aprobación de la reforma laboral

El presidente Javier Milei se encuentra analizando una posible visita antes de fin de mes a la provincia de Mendoza, gobernada por Alfredo Cornejo, en el marco del "Tour de la gratitud", con el objetivo de realizar un acto partidario y mostrarse cercano a los dirigentes locales.

Según indicaron desde La Libertad Avanza (LLA) a Infobae, esta semana se cerraría la agenda de actividades del libertario en el interior del país y su visita a Mendoza tendría lugar luego de la fecha en la que espera que el Congreso ya haya aprobado la reforma laboral, cuyo tratamiento en sesiones extraordinarias inicia este lunes 2 de febrero.

Es válido mencionar que el gobernador mendocino es uno de los mandatarios provinciales que anticipó que apoyará la iniciativa, uno de los principales proyectos del Poder Ejecutivo, a pesar de que señaló ciertos reparos sobre el capítulo fiscal, puntualmente por los cambios planteados en Ganancias.

Cornejo fue uno de los primeros gobernadores que recibió este año la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, en la búsqueda del Gobierno para intentar conseguir los votos necesarios para que el proyecto sea sancionado. En aquel momento, el dirigente radical le transmitió su preocupación por el artículo que estipula una baja en las alícuotas que pagan las sociedades por Ganancias.

Más allá del reparo que realizó, Cornejo indicó que el proyecto "es una reforma relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal".

"Contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales", amplió el mandatario mendocino.

Desde el entorno de Cornejo señalaron a Infobae que "no es condición sine qua non" que se analice el dicho punto del proyecto para contar con el acompañamiento de los diputados y senadores que responden al gobernador mendocino.

En paralelo, el viaje, enmarcado en el tour que Milei inicio tras haber ganado las elecciones nacionales, se realizaría en la previa de las elecciones municipales en Mendoza, las cuales tendrán lugar el 22 de febrero en los departamentos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

En lo que respecta a los comicios mendocinos, las autoridades de LLA alcanzaron un acuerdo con el PRO y con radicales para competir juntos en dichas elecciones, durante las cuales se renuevan las bancas en los Concejos Deliberantes. De este modo, buscan que el jefe de Estado se muestre junto a los candidatos del espacio que compartirán boleta con aquellos propuestos por Cornejo.

La última vez que Milei visitó la provincia de Mendoza fue en octubre de 2025, cuando viajó para impulsar la campaña a diputado, también en alianza con el mandatario mendocino, de Luis Petri, exministro de Defensa. En aquel momento, recorrió la peatonal Sarmiento, en la capital, y le habló a una multitud desde una camioneta, pidiéndoles su voto.

La última actividad del presidente libertario en el marco del "Tour de la gratitud" tuvo lugar durante la última semana de enero en Mar del Plata, donde se mostró junto a Santilli, el funcionario que podría presentarse como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027.

