Mendoza bajo agua por una fuerte tormenta que desbordó arroyos y causó múltiples problemas

Fuertes tormentas que cayeron en la provincia de Mendoza dejaron múltiples inconvenientes, por arroyos desbordados, calles anegadas, árboles caídos y durante algunas horas cortes de luz y hasta agua potable, porque temporariamente quedaron fuera de servicio las plantas potabilizadoras de Alto Godoy, Benegas, Luján 1 y Luján 2. El último reporte de Aguas Mendocinas indicó que hasta las 20:30 del viernes continuaba sin funcionar el primero de esos establecimientos, mientras la capital provincial y el área del Gran Mendoza comenzaban a reponerse tras los duros momentos vividos este viernes.

Hubo inundaciones en numerosas viviendas, varios cursos de agua convertidos en torrentes, y como muestra del tremendo empuje del agua, hasta una máquina motoniveladora fue arrastrada por el río en la zona de Tupungato, y su conductor debió ser rescatado cuando estaba en riesgo de ser arrastrado por la impactante correntada.

Las zonas de San Martín, Tupungato, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, San Rafael y la Capital provincial fueron las más afectadas, por un fenómeno ´que comenzó después del mediodía, alrededor de las 13:30 horas y en muy poco tiempo cayó una enorme cantidad de agua.

Uno de los episodios más desesperantes lo vivió un trabajador sobre el Puente de la Ruta 40 que quedó en medio de la crecida y tuvo que ser socorrido por sus compañeros, que le arrojaron una soga de la que pudo agarrarse y quedó colgando. En paralelo, el agua se llevó arrastrando una topadora.

Los arroyos y cauces que circulan el agua en la zona se vieron convertidos de pronto en impactantes correntadas, y hasta se cortó durante alguna horas el servicio de agua, porque la tormenta afectó a las plantas potabilizadoras de Alto Godoy, Benegas, Luján 1 y Luján 2. El último reporte de Aguas Mendocinas indicó que hasta las 20:30 del viernes continuaba sin funcionar el primero de esos establecimientos, mientras la capital provincial y el área del Gran Mendoza comenzaban a reponerse tras los duros momentos vividos este viernes.

De acuerdo a lo reportado por las distintas distribuidoras de electricidad de la provincia, Edemsa, Edeste y la Cooperativa de Godoy Cruz, al menos 74 mil usuarios se quedaron sin luz.

Por el fenómeno climático las autoridades fronterizas definieron cerrar el paso entre Chile y Argentina a través del túnel Cristo Redentor hasta el sábado. Afortunadamente, no hubo víctimas y el episodio quedó como una fuerte tormenta de verano.

