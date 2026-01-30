El reclamo por los incendios en La Patagonia llegó a Buenos Aires: organizaciones marcharon al Ministerio de Seguridad

Los incendios en La Patagonia despertaron la reacción en Buenos Aires a casi dos meses del inicio de las llamas en Chubut. Este viernes, distintas organizaciones ambientales y políticas marcharon hasta el Ministerio de Seguridad, del que depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), para exigir el envío de recursos y políticas de prevención. “No alcanza con decretar la emergencia”, aseguraron.

De acuerdo al reporte de las provincias afectadas, más de 230.000 hectáreas ya fueron consumidas por el fuego en Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, una superficie equivalente a diez veces la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el Gobierno de Javier Milei emitió hoy un decreto para declarar la Emergencia Ígnea, las organizaciones denunciaron el recorte presupuestario destinado a Parques Nacionales, el Servicio Meteorológico y al SNMF, entre otros aspectos.

Los incendios “eran más que previsibles por factores climáticos, negligencias o acciones intencionales, para uno de los veranos más secos del último tiempo”, señalaron los manifestantes en un documento. “El Gobierno niega la crisis climática no solo como una pose tribunera sino con hechos muy concretos: está desfinanciando como nunca Parques Nacionales, el Servicio Meteorológico Nacional (clave para la prevención), y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que en el presupuesto 2026 tiene ¡78,5%! menos de presupuesto que en 2025. Ya el año pasado fueron $20.000 millones lo subejecutado por el Estado nacional. Los números no son casuales y tienen consecuencias”, agregaron.

Incendio en La Patagonia.

Más allá de la emergencia, pedido de planificación y leyes ambientales

En la movilización también se expresó el rechazo a la derogación de la Ley de Tierras, que se mantiene vigente a través de una medida cautelar luego de que el Presidente intentó eliminarla con el DNU 70/2023. De la misma forma, se manifestaron en contra de la modificación de la Ley de Glaciares, que el oficialismo pretende tratar en las sesiones extraordinarias de febrero.

En ese sentido, una de las diputadas presentes, Lucía Cámpora, advirtió: “La semana que viene arrancan las sesiones extraordinarias en el Congreso y el gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para reducir la protección de nuestros bienes naturales. Es fundamental que todos los que movilizamos hoy impidamos que se modifique esta ley que es parte de la flexibilización ambiental que pide el FMI”.

En cuanto al decreto firmado este viernes por al emergencia, aseguraron que “no alcanza”. "De manera urgente se necesitan recursos extraordinarios para controlar los distintos focos de incendios", formar nuevos brigadistas, mejorar salarios y más equipamiento. Por otro lado destacaron que "centralmente" hace falta "una política planificada de prevención entre gobierno nacional y gobiernos provinciales que tienen zonas de alto riesgo" para reducir las posibilidades y el impacto, ya que, lamentablemente "es probable que sigan sucediendo", indicaron en el documento.

Al mismo tiempo remarcaron que "Sobre las zonas de bosque quemado, hay que mantener la prohibición de cambiar el uso del suelo para hacer negocios inmobiliarios, e implementar acciones de una política pública urgentes para la reconstrucción de todo lo perdido (asistencia habitacional y ayuda a las familias, apoyo a sectores productivos, reforestación con las especies nativas, caminos y rutas, etc)”.

Por su parte, Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, expresó: “Vinimos a participar de esta marcha exigiéndole al gobierno nacional una acción real y efectiva ante los incendios y las comunidades que están sufriendo. Nuestra Patagonia se está prendiendo fuego y la postura negacionista y la desidia lo único que hacen es agravar esta situación”.

“A esto se le suma la eliminación del Fondo Fiduciario de Bosques Nativos y el intento de derogar la Ley de Manejo del Fuego de Máximo Kirchner, la Ley de Tierras, y flexibilizar la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques. Nada de esto es casual: es un combo que busca facilitar inversiones mineras y desmontes en zonas protegidas”, completó Vilar.



