Reforma laboral: el supermercadismo mayorista apoyó el proyecto oficial y pidió eliminar aportes obligatorios

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su apoyo al Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno nacional, al considerar que la iniciativa busca modernizar las relaciones laborales, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las PyMES.

Una comitiva de CADAM, encabezada por su vicepresidente Armando Farina y acompañada por asesores legales, participó de un encuentro de trabajo con los responsables técnicos del Senado, donde se intercambiaron aportes y observaciones sobre distintos ejes centrales de la iniciativa oficial.

El consumo en supermercados bajó en noviembre del 2025 y más familias optaron por financiar sus alimentos

Desde la entidad mayorista señalaron que la reforma laboral es una herramienta clave para adecuar el marco normativo a la realidad actual de las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan elevados costos y rigideces en la contratación formal de personal.

Apoyo a los ejes centrales de la reforma

En un comunicado, CADAM informó que apoya especialmente la implementación del banco de horas como mecanismo de flexibilidad acordado entre las partes, así como la posibilidad de convenios colectivos adaptados a la realidad de las PyMES.

También manifestó su apoyo a la habilitación de las billeteras virtuales para el pago y acreditación de haberes, y al carácter voluntario de los aportes a las cámaras empresariales, solicitando que ese criterio se extienda también a los aportes sindicales.

Además, los empresarios plantearon la necesidad de eliminar aportes y contribuciones que, según expresaron, encarecen innecesariamente el costo laboral, como el aporte solidario por COVID-19 a la obra social OSECAC —independientemente de la afiliación del trabajador— y el seguro de retiro La Estrella.

Desde CADAM sostuvieron que este tipo de cargas impacta de manera directa en la estructura de costos de las empresas, especialmente en las de menor tamaño, y limita la creación de empleo formal.

La controversia por los aportes obligatorios

En relación con el artículo 128 del proyecto, que establece el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias y que generó controversia con la CAME y la CAC, CADAM fue categórica. “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Armando Farina, vicepresidente de la entidad.

Desde la cámara explicaron que ambas entidades participan de la mesa paritaria y, al mismo tiempo, son beneficiarias directas de estos aportes, lo que configura —según indicaron— un evidente conflicto de intereses.

El ejemplo más citado es el aporte obligatorio por cada empleado de comercio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que obliga al empleador a contribuir con el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A.

Alimentos importados: qué se consigue ahora en el supermercado

CADAM señaló que esos fondos se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional, lo que implica que con cada aumento salarial paritario estas entidades incrementan su recaudación siendo, al mismo tiempo, actores centrales de la negociación.

Por este motivo, la entidad respaldó la medida impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través del Decreto 149/2025, que estableció el carácter voluntario de estos aportes, aunque recordó que una medida cautelar promovida por el propio INACAP dejó sin efecto el decreto.

Reclamos empresarios y respaldo al proyecto oficial

En el marco de esa causa judicial, CADAM destacó que el INACAP reconoció recaudar más de $30.000 millones anuales, sin detallar cuánto se destina efectivamente a capacitación, al sostenimiento de cámaras empresarias o a otros fines, como viáticos o viajes de dirigentes.

Casi 5 de cada 10 argentinos se endeudan para pagar compras en supermercados según la UBA

La cámara remarcó que numerosas entidades empresarias vienen exponiendo desde el año pasado sus reclamos ante el Congreso, entre ellas la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros, el Centro Comercial de Victoria, la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías, que cuestionaron la administración y el destino de esos recursos.

Finalmente, CADAM subrayó que en más de 1500 convenios colectivos aparecen “costos ocultos” vinculados a aportes extra por capacitación, y cerró su exposición con una definición de su vicepresidente: “Desde CADAM reafirmamos que la libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, quien agregó que la reforma laboral “termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión, especialmente en las PyMES”.

GZ/fl