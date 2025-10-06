El supermercadismo mayorista advierte que el aumento de costos laborales podría trasladarse a precios

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió en un comunicado reciente que el incremento de las ART, sumado a los "costos ocultos" paritarios que viene denunciando afectan su competitividad y la generación de empleo formal, al tiempo que podrían trasladarse a los precios-

En esa línea informaron que, por medio de la Resolución n°18 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el mes de enero se derogaron los pisos y techos que regulaban las tarifas de las ART (calculadas como un porcentaje de las nóminas salariales), lo que derivó en aumentos directos en el costo de estas aseguradoras.

El consumo en hogares volvió a caer en agosto según la Cámara Argentina de Comercio

“Estos aumentos en el costo laboral se van a trasladar a precios, aseguró Armando Eugenio Farina, vicepresidente de CADAM, a PERFIL

El empresario explicó que el sector ya hizo un ajuste de precios desde marzo hasta la actualidad en alimentos, industria mayorista y supermercados.

“El tipo de cambio de 1.085, que estaba en marzo, pasó a 1.460 y el costo de vida apenas ajustó a un 2%”, detalló. Además, agregó que “este es un costo que se va a trasladar en un aumento de precios”.

Cómo se puede trasladar el costo laboral a precios

El vicepresidente de CADAM informó que están solicitaron una reunión en Ministerio de Trabajo para presentar un reclamo ya que “monopólicamente todas las empresas de seguros de riesgo se han puesto de acuerdo en su Cámara y han aumentado del 1.5 al 2.9 todo lo que es ART de un día para el otro”.

Este aumento del seguro de riesgo, según Farina, “es una mentira de las ART que dicen que aumentó la siniestralidad”. Además, agregó que “con esto le están quitando un incentivo a los empresarios para que haya más trabajadores en blanco”.

Desde la Cámara solicitan que en la cuenta sueldo se acredite la totalidad y que el trabajador decida qué aportes quiere hacer o no con todo lo que se genera con su trabajo.

“La afiliación sindical tiene que ser voluntaria, la asesoría legal tiene que ser voluntaria, la capacitación tiene que ser voluntaria y la ART corresponde al empleador”, mencionó Farina, quien además agregó que hay cosas que el empleador tranquilamente le puede descontar como cargas sociales o cargas jubilatorias al empleado y puede no aportarlas, porque “también hay empresarios deshonestos”. argumentó.

Supermercadistas anticipan un diciembre negro, con una crisis sin fin en el consumo

De esta manera, el vicepresidente de CARAM, consideró que no se está informando realmente cuánto gana el empleado: “él cree que gana 950.000 pesos cuando en realidad gana 1.450.000 (básico de comercio en la actualidad), en el medio. Hay un montón de cosas que él no ve, y eso es lo que se traslada a precios”.

Cuáles son los costos ocultos que aseguran pagar los empleadores

Entre los costos ocultos que aseguran pagar los empresarios Farina apuntó desde gastos desde "capacitación; el aporte por COVID que todavía se sigue haciendo; e incluso aportes a ciertas aseguradoras como La Estrella, que se paga y no benefician para nada al trabajador”, aseguró el empresario.

En la mirada del empresario, "estos costos están ocultos en el recibo de sueldo y no le aportan al trabajador".

Las pymes argentinas en jaque: consumo retraído, crédito ausente y costos insoportables

Además, señaló que se agrega la afiliación sindical obligatoria y un aporte por asesoría legal sindical, que también es obligatorio. Como explicó el segundo a cargo en la CADAM, “todo eso le quita al trabajador el equivalente a un aguinaldo por año”.

Por último, Farina destacó que "el consumo está estancado y depende de dónde lo midas en el país y en qué zonas te refieras. Y tiene mucho que ver cada zona si hay trabajo formal o hay trabajo informal". Finalmente señaló que dónde ha caído fuerte el consumo es "en todas las zonas del conurbano donde hay mucho trabajo informal".

GZ