Ventas minoristas en Córdoba: las pymes registraron una caída del 7,9% en septiembre

Según un informe de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) en conjunto con sus Cámaras y Centros Comerciales adheridos, las ventas minoristas de las pymes de la provincia cayeron 7,9% en septiembre en comparación con el mismo mes de 2024.

El dato refleja la continuidad de un escenario adverso: en septiembre de 2023, la baja había sido aún más pronunciada, con un retroceso del 12,7%. Aun así, los comerciantes señalan que la recuperación sigue lejos de consolidarse.

Evolución por rubros: todos en baja, salvo uno

El estudio de Fedecom relevó once rubros principales del comercio minorista. Diez de ellos mostraron desempeños negativos interanuales, con la única excepción de neumáticos y repuestos, que exhibió un leve crecimiento del 3,5%.

- Alimentos y bebidas: -8,3%

- Artículos deportivos y de recreación: -7,4%

- Calzados y marroquinería: -7,5%

- Electrodomésticos y artículos electrónicos: -7,9%

- Farmacia: -4,2%

- Ferretería, materiales eléctricos y construcción: -6,8%

- Indumentaria: -10,7%

- Juguetería y librerías: -7,0%

- Muebles y decoración: -11,1%

- Neumáticos y repuestos: +3,5%

- Perfumería y cosmética: -8,1%

La caída más marcada se dio en muebles y decoración (-11,1%) e indumentaria (-10,7%), dos rubros que suelen ser termómetro del consumo interno.

Cómo pagan los cordobeses sus compras

Otro dato relevante del informe de Fedecom fue el análisis de los medios de pago. En septiembre, el 51% de las ventas minoristas se realizaron con tarjeta de crédito, mientras que el 49% se concretó en efectivo.

Este equilibrio refleja el impacto de la financiación en un contexto de caída del poder adquisitivo y mayor necesidad de recurrir al crédito para sostener el consumo.