Mariana Mei: “El Gobierno se conformaría con una ley de reforma laboral, aunque tenga modificaciones”

Las sesiones extraordinarias comenzaron el primer día hábil de febrero y se extenderán hasta el 27. Según detalló la periodista parlamentaria Mariana Mei, el temario incluye cinco iniciativas de fuerte impacto. “Se van a extender las sesiones extraordinarias con cinco temas muy importantes, como la reforma laboral o modernización laboral”, afirmó, y sumó “la modificación de la Ley Penal Juvenil, la emergencia por los incendios en el sur y la Ley de Glaciares”.

La periodista remarcó que se trata de “un paquete bastante ambicioso para un período de extraordinarias de pocos días”, lo que anticipa negociaciones intensas y resultados desiguales entre los distintos proyectos.

La interna del Gobierno y la pulseada por la reforma laboral

Mei explicó que dentro del oficialismo conviven dos posturas bien marcadas. “Hay dos grupos dentro del gobierno: aquellos que pueden llegar a aceptar modificaciones y el otro grupo más duro que no aceptaría ningún tipo de cambio”, señaló, en referencia al sector que responde a Santiago Caputo y Federico Sturzenegger.

En ese contexto, sostuvo que el Ejecutivo prioriza lograr una ley, aunque no sea idéntica al proyecto original. “Yo creo que se conformaría con una ley de reforma laboral, aunque tenga modificaciones, antes de no tener nada”, aseguró, y explicó que eso permitiría al Gobierno “dar una muestra política” de capacidad de maniobra en el Congreso.

La periodista también destacó el rol de los gobernadores, que lograron incorporar la emergencia por incendios al temario. “Están dando muestras de que cuando quieren organizarse lo pueden hacer”, afirmó, y advirtió que otros proyectos podrían quedar relegados por falta de comisiones conformadas.

Ley penal juvenil: una discusión que vuelve

Otro eje central es la modificación de la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. Mei consideró que el Gobierno podría ceder en este punto. “Lo puede llegar a aceptar”, dijo sobre la posibilidad de fijar la edad en 14 años y no en 13.

Según explicó, existe un antecedente reciente. “Hubo dictamen con un proyecto de 14 años, que fue lo que pudo lograr en ese momento el oficialismo”, recordó. Para Mei, insistir en los 13 años “es volver a empezar la discusión”, mientras que aceptar los 14 permitiría avanzar políticamente.

En síntesis, la periodista concluyó que el oficialismo busca cerrar el período extraordinario con un logro concreto. “Si no logra todo, por lo menos tratar de terminar con una reforma laboral aprobada”, resumió.

