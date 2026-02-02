Conflicto en los aeropuertos: ANAC define paro nacional por salarios y advierte demoras en vuelos

La tensión en los aeropuertos argentinos volvió a escalar luego de que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) denunciaran el incumplimiento de un acuerdo salarial ya firmado. Tras una asamblea realizada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los gremios resolvieron avanzar con medidas de fuerza si no se habilita una instancia de diálogo con el Gobierno nacional.

“Recién hace un ratito terminamos la asamblea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza”, señaló Mercedes Cabezas, delegada de ATE, al explicar el clima de malestar que atraviesa el sector. Según detalló, el eje del conflicto es un adicional por racionamiento que perciben los trabajadores cuando cumplen jornadas extendidas.

“Es un ítem que se percibe cuando los trabajadores trabajan más de 8, 12 o 16 horas porque se entiende que van a necesitar una comida”, explicó. Sin embargo, advirtió que ese monto “no se actualiza desde hace más de dos años” y que, pese a haberse alcanzado un acuerdo con la ANAC para incrementarlo, el pago fue suspendido de manera sorpresiva.

“La ANAC ya había liquidado el aumento del ítem y el día viernes a las seis de la tarde se retrotrajo y no lo abonó”, denunció Cabezas, quien remarcó que existen distintas versiones sobre la marcha atrás, aunque la más fuerte apunta a la falta de intervención formal de Empleo Público.

Reclamo salarial y falta de paritarias

Para la delegada gremial, el problema de fondo es la ausencia de paritarias. “Empleo Público tiene la responsabilidad de convocar a paritarias y hace dos años que no la convoca”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el adicional podría haberse negociado sin conflicto si el ámbito paritario estuviera abierto.

Cabezas también vinculó la situación al contexto político: “Entendemos que la salida del ministro de Transporte puede tener algo que ver con la decisión del Poder Ejecutivo de no avanzar en percibir estos aumentos”.

En cuanto a los montos, precisó que el valor del racionamiento ronda los 13.000 pesos por hora y que el acuerdo implicaba casi duplicar ese importe. “Claramente no es un importe con el que se pueda comer”, sostuvo, y agregó que debería actualizarse según la inflación, ya que su objetivo es cubrir una o dos comidas durante extensas jornadas laborales.

Paro nacional y posible impacto en vuelos

Ante la falta de respuestas, los trabajadores definieron avanzar con un paro nacional. “El día lunes 9 vamos a llevar adelante un paro nacional de trabajadores del ANAC en todo el país”, confirmó Cabezas. La medida será por 24 horas y alcanzará a todos los aeropuertos.

Si bien reconoció que podrían registrarse demoras, buscó llevar tranquilidad a los pasajeros. “Nuestra idea es no llevar complicaciones a cada una de las personas que viajan”, aseguró, y subrayó que el gremio apuesta al diálogo para evitar mayores inconvenientes.

Finalmente, advirtió sobre otros problemas estructurales: “Hay un permanente aumento de rutas aéreas y de cantidad de vuelos sin personal”, una situación que, según alertó, podría derivar en un “cuello de botella” si no se toman decisiones de fondo.

