Guillermo Fasano: “Estamos transitando una caída de ventas muy importante en el sector textil”

En diálogo con Canal E, Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, analizó el desempeño de la temporada de verano, el precio de la ropa en Argentina y el impacto de la reforma laboral en las pymes del sector.

La industria textil atraviesa un momento crítico en todo el país y Mar del Plata no es la excepción. Según explicó Fasano, enero mostró señales mixtas dentro de un escenario adverso. “Como sector textil, estamos transitando una etapa de caída de ventas muy importante”, afirmó, aunque aclaró que la temporada terminó siendo “mejor que la expectativa o no tan mala como la esperada”.

El dirigente destacó que la afluencia turística y el clima jugaron a favor, especialmente para quienes supieron adaptarse. “Los que se prepararon para trabajar con buenos precios y mucha atención horaria estaban conformes con el resultado”, sostuvo. En contraste, advirtió que “aquellos que no se adaptaron a la nueva modalidad la pasaron peor”, en un contexto donde el consumidor compara más y la inflación dejó de ser una variable que impulse el consumo anticipado.

Por qué la ropa es cara en Argentina

Consultado sobre los dichos oficiales respecto al alto precio de la indumentaria, Fasano remarcó que no existe una causa única. “No hay un solo factor determinante”, señaló, y puso el foco en el tipo de cambio: “La Argentina está cara o el dólar está barato”, afirmó, citando como evidencia el desequilibrio entre argentinos que viajaron al exterior y turistas que ingresaron al país.

Además, cuestionó las comparaciones frecuentes con precios internacionales. “Muchas veces se habla desde la ignorancia de no conocer las distintas calidades de lo que se fabrica”, explicó. Según Fasano, mientras en Argentina se compara marca contra marca, en el exterior muchos consumidores acceden a productos de menor calidad. A esto se suma el impacto de políticas pasadas: “Cuando se prohíbe importar, todos los productos se encarecen”.

Reforma laboral, pymes y costos ocultos

Sobre la reforma laboral que se debatirá en el Congreso, el presidente de la Cámara Textil fue claro: “Desde el punto de vista de la seguridad jurídica para las pymes, es muy buena”, afirmó, destacando que brinda previsibilidad y reduce la litigiosidad.

Sin embargo, advirtió que el problema de fondo sigue siendo el costo laboral no salarial. “Por cada 1.600.000 pesos que ponemos en un salario, el trabajador recibe solo 1.000.000”, explicó, y agregó: “Después, cuando va al supermercado, le cobran un 40%”. Para Fassano, ese es el debate central que aún falta dar tras la reforma.

Finalmente, llamó a un diálogo directo con el Gobierno. “La ropa es cara por distintos factores, y muchos de ellos dependen del propio Estado”, concluyó.

