Miguel Ponce: “En los mercados globales las intervenciones más efectivas son aquellas que se disfrazan de accidentes”

Miguel Ponce, especialista en comercio internacional, analizó en diálogo con Canal E la fuerte volatilidad que sacudió a los mercados globales durante enero y aseguró que el derrumbe del oro y la plata no respondió a razones técnicas, sino a una maniobra deliberada para salvar a grandes actores financieros.

Para Ponce, lo ocurrido desde el último viernes de enero quedará registrado en los manuales de economía. “Lo que estamos viviendo del viernes para acá lo vamos a estudiar en los libros de historia dentro de muchos años”, afirmó, y agregó que “en los mercados globales las intervenciones más efectivas son aquellas que se disfrazan de accidentes”.

Según explicó, mientras la narrativa oficial hablaba de “corrección técnica” o “toma de ganancias”, los fundamentos económicos no anticipaban ningún desplome. “Nada de lo que serían los fundamentals en economía sugería lo que iba a venir después”, remarcó.

Las señales ignoradas y el rol de los grandes bancos

Ponce detalló que el punto de quiebre se produjo cuando la Bolsa de Futuros de Shanghái suspendió sin explicación la cotización de la plata. “Nadie dijo nada, no hubo una explicación, no había precedentes”, sostuvo. Minutos más tarde, el principal mercado de Chicago elevó de forma abrupta los márgenes de garantía para los futuros del metal.

Ese combo, sumado a un viernes con baja capacidad de reacción institucional, desató el colapso. “La plata se desplomó 26% en una sola sesión y el oro cayó 17%, las caídas más pronunciadas de la historia”, señaló.

Para el analista, la clave está en identificar a los beneficiados. “Los principales bancos del mundo occidental tenían posiciones cortas contra el rally del oro y la plata, y el rally los estaba matando”, explicó, al mencionar a entidades como JP Morgan y HSBC. “Se trataba de la supervivencia institucional”, sentenció.

El ‘accidente’ antes del tsunami de demanda

Ponce subrayó que el derrumbe se produjo justo antes de un pico estacional de demanda física. “Febrero iba a representar la confluencia perfecta de ciclos de consumo en las regiones que absorben más del 65% del oro físico del planeta”, afirmó, en referencia a India, China y el mundo árabe.

Cuando los mercados indios abrieron en sesión especial, los precios siguieron bajo presión, pero no colapsaron más. “El mercado fue encontrando compradores”, explicó. “Los joyeros de Bombay y los importadores compraron el pánico de los especuladores occidentales”.

La conclusión de Ponce fue contundente: “El 31 de enero no fue el día en que el oro y la plata colapsaron, fue el día en que fueron rescatados los que habían apostado contra ellas”. Y cerró: “Es muy diferente la historia oficial que nos están vendiendo de la realidad de lo ocurrido”.

