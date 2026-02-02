Fernando Savore: “Seguimos debilitando el bolsillo del trabajador”

El mes de enero mostró un movimiento de ventas “bastante tranquilo” en los supermercados bonaerenses, según explicó Fernando Savore, quien remarcó que la estacionalidad influye, pero no explica todo. “Históricamente enero y febrero son meses donde muchas familias se toman días de descanso y hay menos consumo”, señaló, aunque aclaró que este año el contexto económico profundizó esa tendencia.

El referente de supermercados detalló que durante enero se registraron aumentos en varios rubros clave. “Los lácteos aumentaron un 2,5% en enero y ya nos avisaron que en febrero va a ser más o menos el mismo aumento”, afirmó. A esto se sumaron subas en alimentos envasados, cercanas al 3%, y en productos de limpieza y perfumería, que oscilaron entre el 5% y el 6%.

Costos operativos en alza y salarios estancados

Savore explicó que los supermercados no pueden quedar al margen de esos ajustes porque también enfrentan una fuerte suba de costos. “Nos cambió mucho el costo operativo del negocio cuando vemos lo que nos cobran ahora la energía eléctrica y los impuestos municipales, provinciales y nacionales”, sostuvo, y calificó esa carga como “demasiado pesada”.

En ese marco, comparó la situación del comercio con la de los hogares. “El sueldo prácticamente se mantiene muy estable, pero la familia tiene que separar más plata para la luz, el transporte y el colegio”, advirtió. Según el referente supermercadista, este escenario termina impactando directamente en el consumo cotidiano.

Consultado sobre la renuncia del titular del INDEC y las mediciones de inflación, Savore fue cauto, pero crítico. “Las mediciones tendrían que aplicarse de una forma más profunda y analizar cada segmento con más precisión”, opinó, y remarcó que el organismo tiene las herramientas para hacerlo.

El e-commerce y una inflación que no se siente igual

Uno de los puntos que, según Savore, no siempre se refleja en los datos oficiales es el crecimiento del comercio electrónico. “Hoy está todo el formato online y el e-commerce ha crecido a una barbaridad”, explicó, y subrayó que ya no se trata solo de indumentaria: “Hoy se está vendiendo mucha comida por internet”.

Para el dirigente, ese cambio en los hábitos de compra debe ser contemplado al analizar la caída del consumo. Aun así, advirtió que los aumentos recientes generan preocupación. “En 60 días, un 2,5% más otro 2,5% es un 5%, es mucha cantidad”, remarcó, y expresó su deseo de que febrero no traiga nuevas subas. “Seguimos debilitando el bolsillo del trabajador”, concluyó.

