Sandra Pettovello defendió la reforma laboral: "La ley es pro trabajador"

Este lunes 2 de febrero, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habló sobre la polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la iniciativa busca "ordenar e incentivar" la promoción del empleo formal en la Argentina.

"La principal razón de la propuesta de la modernización laboral, es ordenar e incentivar la formalización del trabajo", sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia en defensa a la iniciativa libertaria y aseguró que busca alcanzar la "dignidad humana".

Sin mayoría asegurada, la reforma laboral queda atada a la negociación con los gobernadores

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La titular de la cartera de Capital Humano sostuvo que "la ley es pro trabajador", desestimando las críticas en contra del proyecto, e insistió en que el principal objetivo de la normativa es romper el estancamiento del empleo formal, cuyas cifras permanecen inmóviles desde el año 2011.

La agencia Noticias Argentinas indicó que el argumento central de la funcionaria se respalda en una asimetría estadística del tercer trimestre de 2025, el cual indica que la economía registró un crecimiento acumulado del 5,2%; no obstante, el empresario asalariado, tanto formal como informal, solo se movió un 0,1%, contra un 6,3% de crecimiento del trabajo autónomo. Desde su lugar, responsabilizó por estas cifras al marco legal vigente y a la Ley Bases.

"El trabajo autónomo sí creció y creemos que esto es resultado de los cambios normativos", sostuvo la ministra de Capital Humano, indicando que desde 2011 no se verifica crecimiento en el empleo en relación de dependencia.

Arrancan las sesiones extraordinarias este lunes en el Congreso: el Gobierno busca aprobar la reforma laboral

"Hay muchas mentiras sobre la reforma. Los derechos ya adquiridos no se pierden", remarcó luego Pettovello sobre las críticas que recibió el proyecto, sostuvo que el primer derecho es "poder trabajar" y amplió: "No se tocan las vacaciones ni otros derechos históricos".

Desde su lugar, la funcionaria explicó que la toma de empleo se ve paralizada como consecuencia del miedo a la litigiosidad y a las indemnizaciones excesivas, particularmente en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), motivo por el que insistió en la necesidad de impulsa la modernización laboral.

"Representa un resguardo tanto para el trabajador como un incentivo para el empleador", señaló particularmente con respecto al fondo de asistencia laboral, uno de los puntos cuestionados en el marco de la reforma laboral que comenzó a debatirse este lunes en sesiones extraordinarias del Senado.



AS.