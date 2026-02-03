Omar Maturano y el reclamo salarial en los trenes: “Si el Gobierno no mejora la propuesta, paramos el jueves”

La Unión Fraternidad de Maquinistas ratificó un paro total de trenes por 24 horas para el jueves 5 de febrero, en rechazo a una oferta salarial que el gremio considera insuficiente frente a la inflación y a la falta de inversión en seguridad y mantenimiento. “Si el Gobierno no mejora la propuesta, paramos el jueves”, afirmó el secretario general Omar Maturano en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), quien no descartó una conciliación obligatoria, cuestionó la reforma laboral y remarcó que el derecho a huelga está amparado por la Constitución.

El dirigente sindical argentino y uno de los referentes históricos del sector ferroviario, Omar Maturano, es el secretario general del sindicato La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas de trenes, cargo que ocupa desde 1991, lo que lo convierte en uno de los líderes gremiales con más continuidad del país. Sumado a eso, desde ese lugar, tiene un rol clave en los conflictos del transporte ferroviario y suele ser una voz central cada vez que hay paros de trenes. A lo largo de los años mantuvo diálogo y confrontación con gobiernos de distintos signos políticos.

Confirmado el paro general, entonces.

Sí, hasta ahora sí. Buen día. Hasta el momento está confirmado, pero hoy a las 11:30, en el Museo Ferroviario —donde funcionan las oficinas de la empresa Fase, que comanda el ferrocarril— fuimos citados. Después hay dos empresas más a nivel nacional, que son ADIF y SSA. Hoy vamos a escuchar la propuesta, si es mejorada o no, y a partir de eso veremos cómo tratar de arreglar el conflicto.

O sea que todavía hay posibilidades de que no suceda.

Sí, sí, hay posibilidades, siempre las hay. Recuerdo que en otros paros, cuando asumimos este tipo de protestas, se negociaba hasta última hora. A veces nos tenían hasta las once de la noche en el Ministerio de Trabajo para ver si se solucionaba o no. Pero este gobierno no funciona así. Nos citan, escuchamos la propuesta y veremos, aunque seguramente no será la que solicitamos. De todos modos, tenemos la esperanza de que el Gobierno decida pagarnos lo que nos debe, la pérdida que tuvimos.

¿Puede ser que el Gobierno declare conciliación obligatoria para frenar el paro, aunque las condiciones no sean las de ustedes?

Sí, puede ser que nos apliquen la conciliación obligatoria, pero no sería hoy, porque si la aplican hoy pierden dos días. Seguramente será el miércoles a la noche, cuando la mandan por mail. Tampoco tienen la grandeza de notificar como corresponde, en un horario normal de oficina, a las seis de la tarde, y hacerte firmar la conciliación, o citarte a la Secretaría de Trabajo. No: la envían por correo electrónico. Si eso ocurre, la aceptaremos porque es estar dentro de la ley. Aunque muchas empresas nunca la respetan y dejan a los trabajadores en la calle durante los 20 días hábiles que dura la conciliación, algo que la ley establece pero no cumplen. Nosotros sí vamos a cumplirla y a hacer todo dentro de la ley. Si no la aplican, realizaremos el paro de 24 horas como ya está previsto.

En este momento está por iniciarse el tratamiento de la reforma laboral, que modifica para los servicios esenciales la posibilidad de hacer paros. ¿Cuál es su visión y qué datos maneja sobre la posibilidad de que se apruebe, total o parcialmente, en los puntos que lo afectan directamente?

Ese artículo seguramente será rediscutido por senadores o diputados. En la época de Carlos Menem existía algo similar en los convenios colectivos, las llamadas guardias mínimas.

Paro de trenes del 5 de febrero: a qué líneas afectará

Se firmaron, pero después nunca se cumplieron porque nos acogimos al artículo 14 bis de la Constitución. Hoy pueden volver a incluirlo y votarlo, pero nosotros nos vamos a acoger al artículo 14 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protesta, a la huelga, a la movilización y a la asamblea. La Constitución está por sobre todas las leyes.

