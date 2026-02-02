Paro de trenes del 5 de febrero: a qué líneas afectará

El secretario general del sindicato ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, ratificó que el próximo jueves 5 de febrero habrá paro de trenes debido a “la falta de seguridad” que presenta el servicio de acuerdo al estado de las vías y las formaciones. Maturano manifestó que la medida de protesta será por 24 horas y que, además del deterioro de los recorridos y los trenes, el Gobierno les “pisó las paritarias”.

“Hay falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. No sé si será para bajarle el precio como hacen con todos. Además, a nosotros nos pisaron las paritarias y ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, manifestó.

Líneas afectadas: el alcance del Paro de La Fraternidad

La paralización de los servicios afectará de manera integral a las líneas ferroviarias que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los ramales Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur y Belgrano Norte suspenderán sus actividades durante toda la jornada.

La medida no solo impacta en los traslados diarios de miles de pasajeros en la capital y el conurbano, sino que se extiende a todo el territorio. Los servicios de cargas y los trenes de pasajeros de larga distancia que unen distintas provincias también se verán afectados.

El sindicato informó que la decisión de detener las tareas fue comunicada formalmente a las autoridades de transporte tras finalizar una reunión clave este lunes. Al no registrarse avances significativos en la mesa de diálogo, se procedió a ratificar el cese de actividades.

"Están tratando de bajarle el precio a nuestro reclamo, como lo hace con todo", afirmó Maturano en diálogo con medios locales al finalizar el encuentro. La tensión entre el gremio y el Poder Ejecutivo ha crecido en las últimas semanas.

Cuándo es el paro de trenes

En la misma línea, Maturano indicó que en el momento en que termine la conciliación obligatoria, “verán qué se hace”, pero una vez que llegue marzo, “cuando la gente vuelva a trabajar y los chicos a clases”, realizarán un nuevo paro. “En un año perdimos el 50% del sueldo, por no decir el 60%”, agregó.

Para finalizar indicó que “todas las vías están mal” y que, por esa razón, las formaciones tendrán que hacer los recorridos “a 1 kilómetro por hora”. Asimismo, aseguró que los trenes de cargas “descarrilan 3 veces por día” y que se gasta “más en el carrilador que lo que gana el ferrocarril”.

“Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, concluyó