Salta: falleció un acusado de abuso sexual de una menor tras descompensarse en la celda

Un hombre de 52 años murió tras descompensarse mientras estaba detenido en la Comisaría N.° 50, en Joaquín V. González (Anta), provincia de Salta. El hombre estaba arrestado por una denuncia de abuso sexual contra una menor y, antes de recibir asistencia, alegó haber sido agredido por otros internos. Ahora, las autoridades investigan las causas de la muerte y qué ocurrió dentro de la dependencia.

De acuerdo con información citada por El Tribuno, el caso se originó a partir de una denuncia en el barrio Francisco Arias. Tras tomar conocimiento, vecinos habrían retenido y golpeado al sospechoso antes de la intervención policial, lo que derivó en su traslado a la comisaría y su permanencia bajo arresto desde la noche del lunes.

Ya alojado en la dependencia, el detenido manifestó una descompensación y solicitó atención médica. Según consta en documentos incorporados a la causa, antes del traslado declaró que fue atacado por otros internos o que las lesiones pudieron ser consecuencia de una pelea.

El hombre fue trasladado al Hospital Óscar Costas, pero murió luego de la descompensación. La investigación quedó a cargo de la fiscal penal 1 de Anta en feria, María Celeste García Pisacic, quien dispuso medidas iniciales y orientó el expediente a determinar si el fallecido fue agredido por otros detenidos.

En ese marco, se formalizó la detención de siete personas que ya estaban privadas de la libertad por causas previas y que ahora quedaron bajo investigación de la Justicia de Salta.

Como parte del procedimiento, el Ministerio Público Fiscal ordenó el traslado de los internos alojados en la comisaría hacia otras dependencias durante la madrugada, además del secuestro de uniformes policiales y el relevamiento de la escena por personal de Criminalística.

En el plano forense, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Salta para realizar la autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del CIF. El resultado será clave para establecer si la muerte se debió a patologías preexistentes, lesiones o algún otro factor. Por ahora, todas las hipótesis siguen abiertas.