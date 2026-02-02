Febrero 2026: los cinco aumentos confirmados que impactan en el bolsillo

Febrero arranca con al menos cinco aumentos ya confirmados que volverán a presionar el presupuesto de los hogares en Argentina desde el inicio de 2026. Entre los principales ajustes aparecen alquileres, prepagas, colectivos, peajes, subte y combustibles, además de otros servicios que impactarán en el índice general de precios.

Colectivos y subte en Ciudad de Buenos Aires

El gobierno porteño informó que en febrero las tarifas de colectivos y subte tendrán una actualización del 4,8%. Desde los meses siguientes, el ajuste mensual se calculará con un índice que combina el IPC del INDEC + 2% aplicado sobre la tarifa previa.

Con este cambio, el boleto mínimo de las 31 líneas que circulan exclusivamente por CABA subirá de $620,07 a $650,11 para quienes tengan la SUBE registrada. Los valores por tramo quedarían así:

3 a 6 km: $722,38

6 a 12 km: $778,04

12 a 27 km: $833,76

En el subte, el pasaje pasará de $1260 a $1320. La administración de Jorge Macri explicó que la actualización busca sostener el servicio, señalando que los costos subieron 84,85% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, y que el objetivo es recuperar gradualmente la cobertura tradicional y reducir subsidios.

Tarifas de agua

También en febrero, el servicio de agua y cloacas de AySA aumentará 4% en CABA y el conurbano bonaerense. Las facturas aproximadas serían:

Zonal bajo: $23.138

Zonal medio: $28.797

Zonal alto: $31.709

En promedio, las boletas rondarían $26.899.

Alquileres

Los contratos que todavía se actualizan por el esquema de la (derogada) Ley de Alquileres tendrán en febrero un incremento del 34,6%. El ICL viene mostrando una desaceleración: en diciembre el ajuste fue 28,67%, en noviembre 38%, en octubre 46,1% y en septiembre 50,3%.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron que las cuotas subirán 2,8% y que el aumento también alcanzará a los copagos. Los usuarios pueden revisar detalles y comparar planes en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cable y telefonía

Las compañías anticiparon nuevos retoques de tarifas para el arranque de 2026, con subas de entre 2,8% y 3,5%, según el servicio y la operadora.