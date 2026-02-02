Laurene Powell, la viuda de Steve Jobs ya se gastó la mitad de su fortuna

La viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, habría recortado su patrimonio en unos USD 5.000 millones en los últimos años, cerca de la mitad de la herencia que recibió tras la muerte del empresario en 2011. La caída no se explica por pérdidas financieras, sino por una decisión planificada de donar e invertir con foco filantrópico para sostener el legado que él impulsaba.

De acuerdo con estimaciones, Powell Jobs heredó algo más de USD 10.000 millones, principalmente en acciones de Apple y The Walt Disney Company. Parte de esa participación en Disney provino de la venta de Pixar a Disney en 2006, una operación decisiva en la trayectoria empresarial de Jobs. Con el tiempo, el valor de esos activos subió con fuerza, lo que permitió que la fortuna creciera incluso después de su fallecimiento.

En paralelo, Powell Jobs fue redistribuyendo su riqueza de forma sostenida. En distintas declaraciones, expresó que no pretende conservar la fortuna para siempre y que apunta a que, con el tiempo, ese capital no la “sobreviva”.

El eje de esa estrategia es Emerson Collective, una estructura que combina filantropía, inversión de impacto y activismo, y financia iniciativas en educación, justicia social, inmigración, salud pública y ambiente. En ese marco, se estima que habría vendido de manera gradual alrededor del 10% anual de sus acciones de Disney desde 2011 para liberar fondos sin desarmar abruptamente su patrimonio.

Además, se calcula que ya donó más de USD 2.000 millones a organizaciones benéficas. Y en 2021 reforzó su apuesta climática a través de Waverley Street Foundation, anunciando un plan de USD 3.500 millones en diez años para proyectos vinculados al cambio climático y soluciones sostenibles.